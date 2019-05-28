（中央社記者吳欣紜台北28日電）勞動部勞動保險司司長鄧明斌今天表示，職災保險法草案下週預告，保險效力從勞工到職日起算，若在未申報投保期間發生職災、勞工請領保險給付者，可處雇主最高300萬罰鍰。

總統蔡英文競選政見之一為訂定職災保險法，鄧明斌今天在勞動部例行記者會表示，職災保險法草案有6個章節、100多條條文預計下週預告，立法後也將訂定約23個子法。

根據勞動部規劃的職災保險單獨立法草案，職災保險單獨立法將擴大納保對象，只要是受僱於登記有案事業單位的勞工，不論雇用人數皆強制納保，保險費率則按現行各行業別職災保險平均費率（最新平均費率為0.21%）計收保費，不足部分由累存的保險基金攤提。

在投保薪資部分，鄧明斌表示，為保障較低薪資的勞工權益，投保薪資下限為基本工資，上限則採勞退提繳級距第8組第44級的7萬2800元，調整之後，上限勞工的雇主負擔將由每月96元增加到153元。

鄧明斌也指出，這次職災保險法的變革之一為保險效力的起算時間點，是從勞工的到職日起算，雇主未申報投保手續，當勞工遇職災時，仍得請領保險給付。

在罰則部份，也將提高未申報處罰額度，雇主未申報投保可處新台幣2至10萬罰鍰，並得連續處罰，另外，針對未申報期間發生職災，勞工請領保險給付者，可再處雇主10萬至300萬的罰鍰。

各項給付水準部分，鄧明斌指出，為了反映職災前勞工生活水準，是以發生事故前6個月的月投保薪資計算，也將調整各項給付水準。

其中，醫療給付將把健保給付的特材自付差額納入支付範圍，傷病給付第2年由投保薪資50%提高至70%，失能給付則依照勞工失能程度給予不同給付，完全失能者按投保薪資70%發給、嚴重失能按投保薪資50%發給、部分失能按投保薪資20%發給；遺屬年金則按投保薪資50%發給。（編輯：陳惠珍）1080528