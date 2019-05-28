（中央社記者鄭景雯台北28日電）台北電影節今天公布開、閉幕片。開幕片由導演趙德胤「灼人秘密」擔綱，為影展揭開序幕，閉幕片「地久天長」則是中國導演王小帥跨度長達30年的敘事。

2019台北電影節今天公布開、閉幕片，分別由在坎城影展「一種注目」單元首映掀起話題的「灼人秘密」，以及今年初在柏林影展拿下影帝、后獎座的「地久天長」擔綱。

其中「灼人秘密」導演趙德胤將率領吳可熙、宋芸樺、夏于喬與施名帥等主要演員，現身台北電影節的亞洲首映。而「地久天長」導演王小帥也將專程飛來台北，出席本片的台灣首映。

趙德胤從首部長片「歸來的人」至今，每年都有作品在台北電影節放映，可說是台北電影節的「全勤模範生」。新作「灼人秘密」有別於過往將鏡頭對準成長的家鄉緬甸，這次不但是首次在台灣取景，更大膽嘗試驚悚類型。

趙德胤表示，從2012年開始，這已是他第8次參加台北電影節，很開心「灼人秘密」能獲選為開幕片。長期與趙德胤合作的演員吳可熙，在片中飾演懷抱明星夢的女子，在終於獲得主演機會之後，一連串的遭遇卻讓她逐漸被逼向瘋狂邊緣。

閉幕片「地久天長」是中國第6代導演代表王小帥的最新力作，延續他一貫堅持的先鋒式創作和人文關懷，這次以跨度長達30年的敘事，描寫兩家人從80年代起至今的一連串遭遇，人與人之間的友情、親情和愛情，在歷經社會變遷、經濟起飛、政策改革而不斷變化。

片中飾演夫妻的王景春、詠梅，動人至深的演出，讓他們攜手拿下今年柏林影展最佳男、女演員的殊榮。王小帥這次將隨片出席7月9日晚間在中山堂舉辦的台灣首映。

2019台北電影節6月27日至7月13日將在台北市中山堂、台北新光影城及光點華山電影館舉辦，「灼人秘密」6月27日晚間在台北中山堂首映。（編輯：張雅淨）1080528