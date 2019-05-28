（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）時代力量籍立委黃國昌近日在個人臉書指屏東黑金貪腐，屏東縣政府今天發表嚴正聲明表示，如有不法，歡迎黃國昌直接向司法單位檢舉，但不要用籠統的語彙污名化屏東。

縣府下午發出聲明稿表示，縣府所有工程、營養午餐等採購都依政府採購法辦理，如有不法，歡迎黃國昌直接向司法單位檢舉，縣府絕對支持偵辦到底，但請不要用籠統的語彙污名化屏東，連日來黃國昌的臉書發文，直接讓屏東與貪腐劃上等號，「一竿子打翻所有屏東人」。

潘孟安今天上午也在議會表示，個案如果涉及貪瀆不法，都有相關法律規範，如有不法，縣府絕對嚴辦嚴懲，就像水利署第七河川局公務人員被包商毆傷事件，雖然當事人已經和解，但警方仍找來雙方製作筆錄法辦。他不能接受所謂的「黑道故鄉」，因為「屏東是大家的故鄉，不要抹煞善良的屏東人」。

縣政府聲明表示，針對黃國昌今天在個人臉書指陳內容，縣府立即調閱潘孟安上任迄今屏東縣政府辦理發包的標案，議長周典論的胞弟周土盛經營的宇程營造公司，僅於民國104年3月間承攬東港溪布袋蓮等漂流物清除工作1件，決標金額新台幣355萬9000元；另於104年7月承攬「屏北之星翔鷹步道觀光」整備工程，決標金額2530萬元，雖然得標，但因施工方法未通過審查，未施工前即解除合約。

至於黃國昌所提縣議員周碧雲的丈夫郭振堂長期承包學校營養午餐部分，縣府表示，學校營養午餐也是依政府採購法公開辦理招標作業，郭振堂擔任負責人的軒成食品，在潘孟安上任後並未有得標紀錄；另外，屏東縣現有8家團膳公司經公開採購程序取得學校營養午餐經營資格，郭振堂外甥周伯彥擔任負責人的鮮大師食品是其中一間，一切均依採購法經過公開評選作業辦理。

屏東縣政府強調，任何人發現有不法情事，都歡迎直接向司法單位檢舉偵辦，但請不要影射、污衊基層公務人員，更不要用似是而非的言論侮辱屏東人。（編輯：吳協昌）1080528