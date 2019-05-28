（中央社記者蕭博文台北28日電）女情報員閻獻君家屬提出國賠訴訟，請求給付撫卹金差額遲延利息案，北院判決國防部應給付77萬餘元。案經上訴，高院認為，國防部並未怠於執行核卹處分，今天判家屬敗訴。

閻獻君民國45年到中國從事敵後工作，自此音訊全無；國防部後來通知家屬閻女作戰死亡，但因死亡時間有3個版本（民國56年、76年、88年），造成撫卹金額的計算基準不同。

96年2月間，新北地方法院裁定閻獻君於88年2月17日視同作戰死亡，國防部即更正死亡時間。但閻獻君母親早於96年1月死亡，閻母的繼承人認為，國防部應依86年軍人撫卹條例核卹並補發差額給閻母的繼承人，卻被國防部以撫卹權利不得繼承為由，駁回請求。

閻母的繼承人不服，認為國防部早該在96年補發差額，卻直到最高行政法院認為本案債權可由繼承人繼承，改判國防部應給付撫卹金差額確定後，才在100年間補發差額新台幣318萬餘元，造成家屬遲延領取撫卹金差額而受有損害，請求賠償遲延利息。

台北地方法院認為，國防部遲未依法查明閻獻君視同作戰死亡的日期，符合公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害的規定，應負國家賠償責任，去年9月判國防部應給付77萬餘元。

案經國防部上訴，台灣高等法院認為，即使國防部原本的核卹處分日後被行政法院撤銷，也只是國防部與行政法院對於事實認定、法律適用意見不同，不能因此認定國防部有故意、過失怠於執行核卹處分，判決免賠，家屬仍可上訴。（編輯：張銘坤）1080528