中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

（中央社記者林育立柏林28日專電）奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）因聯合執政的夥伴爆發醜聞，成為二戰後首位被不信任案拉下台的總理；但由於他在政壇的地位無人取代，9月大選後回任總理的機會很大。

庫爾茨的副手、極右派的自由黨（FPOe）領袖史特拉赫（Heinz-Christian Strache）以公共工程為交換條件，要求一位自稱俄羅斯富豪親戚的女子買下媒體以打擊政敵。這段秘密拍攝的影片17日曝光後，震驚奧地利政壇，不僅史特拉赫請辭副總理，國會昨天通過不信任投票後，庫爾茨也被迫下台。

奧地利的政府從此進入過渡期，由總統指派的專家領導，直到9月舉行大選。

庫爾茨是奧地利戰後第一位被不信任案拉下台的總理，但上週末舉行的歐洲議會選舉，他領導的右派人民黨（OeVP）拿下34.9%的高票，遙遙領先競爭對手左派社會民主黨（SPOe）的23.4%和自由黨的17.2%。

人民黨獲得歐洲議會選舉史上最佳成績，可見庫爾茨的聲望絲毫未受衝擊，以社會民主黨為主的反對陣營並沒從醜聞得到任何好處。

奧地利「標準報」（Der Standard）分析，庫爾茨的腦袋雖然缺乏深度，但他是位非常有天賦的政治人物，善於在鏡頭前表演，知道如何讓整個黨、政府和國家都聽他的話；相形之下，社民黨主席倫迪-華格納（Pamela Rendi-Wagner）不懂得如何用眼神與選民溝通，在媒體上幾乎是隱形人。

標準報表示，多數奧地利民眾期待政局穩定，不會去過問庫爾茨的想法究竟可行與否，因此，除非過渡政府的總理有出其不意的表現，不然庫爾茨在接下來大選的勝算很大。（編輯：郭中翰）1080528

相關文章

▲北海道火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）

日職／王柏融敲致勝打　連3場敲安助火腿2連勝

▲國民黨總統初選參選人郭台銘被外界質疑與深超的關係，為此郭台銘競選辦公室發出聲明表示郭沒有任何深超股票，深超任何經營決策都與郭無關。（圖／NOWnews資料照片，記者林柏年攝）

郭台銘用少林足球台詞　「你怎麼跟我鬥」痛批李進勇案

▲ 吃對食物，不用計算卡路里也能瘦。（圖／pixabay）

突破減肥停滯期　營養師分享戒吃「10種地雷食物」是關鍵

更多文章

中央社 社會 / NOWnews

女情報員撫卹金爭議 高院判家屬敗訴

中央社 財經 / NOWnews

新台幣終結連2升 爆近5個月大量

中央社 社會 / NOWnews

議長弟涉貪污罪 屏檢證實收押禁見