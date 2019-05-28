（中央社記者林育立柏林28日專電）奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）因聯合執政的夥伴爆發醜聞，成為二戰後首位被不信任案拉下台的總理；但由於他在政壇的地位無人取代，9月大選後回任總理的機會很大。

庫爾茨的副手、極右派的自由黨（FPOe）領袖史特拉赫（Heinz-Christian Strache）以公共工程為交換條件，要求一位自稱俄羅斯富豪親戚的女子買下媒體以打擊政敵。這段秘密拍攝的影片17日曝光後，震驚奧地利政壇，不僅史特拉赫請辭副總理，國會昨天通過不信任投票後，庫爾茨也被迫下台。

奧地利的政府從此進入過渡期，由總統指派的專家領導，直到9月舉行大選。

庫爾茨是奧地利戰後第一位被不信任案拉下台的總理，但上週末舉行的歐洲議會選舉，他領導的右派人民黨（OeVP）拿下34.9%的高票，遙遙領先競爭對手左派社會民主黨（SPOe）的23.4%和自由黨的17.2%。

人民黨獲得歐洲議會選舉史上最佳成績，可見庫爾茨的聲望絲毫未受衝擊，以社會民主黨為主的反對陣營並沒從醜聞得到任何好處。

奧地利「標準報」（Der Standard）分析，庫爾茨的腦袋雖然缺乏深度，但他是位非常有天賦的政治人物，善於在鏡頭前表演，知道如何讓整個黨、政府和國家都聽他的話；相形之下，社民黨主席倫迪-華格納（Pamela Rendi-Wagner）不懂得如何用眼神與選民溝通，在媒體上幾乎是隱形人。

標準報表示，多數奧地利民眾期待政局穩定，不會去過問庫爾茨的想法究竟可行與否，因此，除非過渡政府的總理有出其不意的表現，不然庫爾茨在接下來大選的勝算很大。（編輯：郭中翰）1080528