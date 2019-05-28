市場研究機構 Gartner 今 (28) 日發布最新數據，2019 年第 1 季，全球智慧型手機銷售量較去年同期下滑 2.7%，至 3.73 億支；銷售量前 3 名廠商，依序為三星、華為和蘋果。

Gartner 資料顯示，華為第 1 季手機銷售量達 5843 萬支，較去年同期成長 44.5%，市占率也從 2018 年首季的 10.5%，攀升至 15.7%；相較之下，三星和蘋果，無論銷量或市占率，皆呈現負成長。

三星首季手機銷售量為 7162 萬支，年減逾 8%，市占率從 2018 年首季的 20.5%，降至 19.2%；蘋果第 1 季手機銷量為 4456 萬支，年減逾 17%，市占率也從 14.1%，降至 11.9%。

2019 年第 1 季，全球智慧型手機銷售量低於去年同期。(圖：翻攝自 Gartner 官網)

Gartner 研究總監 Anshul Gupta 表示，市場對高端智慧型手機的需求，仍低於基本款智慧型手機，這種趨勢，影響了三星、蘋果的手機銷售。

旗艦型智慧型手機不斷推陳出新，價格也隨之攀升，導致消費者持續延長換機週期；2019 年首季，美國和中國兩大市場，手機銷售分別下滑 15.8% 和 3.2%。

值得注意的是，今年首季，華為手機在各地區的銷售量，皆有所成長；其中，在歐洲和大中華區的銷售，分別增加了 69% 和 33%。

有關美國政府對華為祭出禁令一事，Anshul Gupta 認為，倘若華為手機無法使用 Google 服務，將使消費者感到擔憂，勢必影響其銷售表現，成長也會受到抑制。

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