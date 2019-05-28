（中央社記者陳妍君馬尼拉28日專電）菲律賓期中選舉後，杜特蒂勢力橫掃參眾兩院。由於憂心降低兒童犯罪究責年齡法案通過，菲國民間團體結盟多方遊說，呼籲降低究責年齡無法減少犯罪率，盼當局改變立場。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）親信和盟友在期中選舉壓倒性勝出，參議員6月30日上任後，杜特蒂盟友有能力掌握參院表決方向。

菲國眾議院1月三讀通過，將兒童及青少年刑事究責年齡從目前的15歲降到12歲，這項獲得杜特蒂支持的法案在參議院通過機率也很高，極有可能順利立法。

兒童關懷世代聯盟（Salinlahi Alliance forChildren’s Concerns）、婦女組織「嘉布瑞拉」青年部（Gabriela Youth）代表、眾議員布羅沙斯（ArleneBrosas）、艾拉戈（Sarah Elago）今天出席在馬尼拉都會區舉辦的「麵包座談會」（Pandesal Forum），反對降低兒童犯罪究責年齡。

兒童關懷世代聯盟秘書長邦加奈（Eule RicoBonganay）告訴中央社記者，菲律賓國家警察總署（PNP）數據顯示，2006到2012年兒童犯罪占總犯罪比例約僅2成，其中47%都是貧困所造成，因此減少兒少犯罪的關鍵在於解決貧困問題。

他表示，加強教育、醫療等兒少社會福利，包括聘用更多社工人員、建造更多兒少機構，才能真正減少兒少犯罪。

邦加奈說，兒童關懷世代聯盟聯合600個組織發表聲明，強烈反對降低兒童犯罪究責年齡，並向參議員展開遊說，希望當局聽到民間心聲。

另外，菲國眾議院日前三讀通過，強制高中生參與儲備軍人訓練團（ROTC），與會眾議員和民間團體也表示反對。

「嘉布瑞拉」青年部成員普勒斯（Clarice Place）說，在現今社會脈絡下，強制高中生參與儲備軍人訓練不會增強他們的國家認同，或使他們更愛國並遵守紀律；另一方面，當局推動強制儲備軍人訓練，卻將菲律賓語和文學排除於大學必修科目之外，令人不解。

她表示，大學生和年輕女性是這些議題的利益相關者，希望他們更積極地表達看法，也希望當局給予年輕族群機會，讓他們自由選擇是否參與儲備軍人訓練。（編輯：王永志）1080528