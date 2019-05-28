（中央社記者石秀娟雅加達28日專電）印尼總統選舉結果上週公布後接連兩天發生動亂，警方今天表示，有6名嫌犯被捕，訊問後發現他們鎖定暗殺印尼最高治安單位首長威蘭多等4名高官及一名民調機構負責人。

印尼警察總長狄托（Tito Karnavian）今天表示，最高治安單位首長即政治、法律與安全事務統籌部長威蘭多（Wiranto）、海洋事務統籌部長盧胡特（LuhutBinsar Panjaitan）、國家情報局長布迪（BudiGunawan）、總統情治安全特別助理古里思（GoriesMere）被鎖定暗殺。

狄托也在記者會上說，另一名被鎖定暗殺的對象是一家民調機構的負責人。不過狄托沒有公布姓名。警方在27日的記者會上也出示從6名嫌犯沒收的武器。

印尼警方也沒公布6名嫌犯的身分，以代號稱之，並表示仍在調查暗殺計畫的背後主謀，「很快會予以起訴」。

印尼選舉委員會20日凌晨公布總統佐科威（JokoWidodo）在大選中連任，不滿選舉結果的民眾發起抗議，原是和平的抗議卻演變成暴力衝突，示威者向警察發射沖天炮、丟擲汽油彈等，警察以催淚瓦斯、橡膠子彈等強力驅離。

印尼警方表示，發起動亂的有幾個團體，其中包括與伊斯蘭國（Islamic State）相關的一個組織。與狄托共同召開記者會的威蘭多表示，暗殺計畫的目的是要在政府官員之間「製造恐慌」，削弱印尼政府。（編輯：郭中翰）1080528