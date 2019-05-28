（中央社柏林28日綜合外電報導）德國總理梅克爾所屬基民黨在歐洲議會選舉受重創，黨魁康坎鮑爾主張，應在選舉前後限制言論自由，引發爭議。各方認為，此呼籲與數名網紅選前呼籲抵制基民黨有關。

中間偏右基民黨（CDU）和中間偏左社民黨（SPD）組成的政治聯盟在今年的歐洲議會選舉遭受空前慘敗，基民黨在30歲以下選民族群的得票率僅13%，大約是綠黨的1/3。

選前幾天，70名YouTube網紅紛紛呼籲選民用選票嚴懲基民黨、社民黨和極右民粹德國另類選擇黨（AfD）。在此之前，網紅Rezo拍了一部近一小時影片，痛批基民黨對貧窮和氣候變遷無能為力。影片18日上線後，至今已有近1300萬瀏覽人次。

康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）昨晚針對選舉慘敗指出，應檢查網路言論對選民投票行為的影響。她說，若選前有70名報紙主編聯合抵制特定政黨，則稱此為「明顯宣傳行為」應無疑義，問題在於，「數位空間適用何種規範呢？」

康坎鮑爾表示：「我會積極處理相關討論。」

此言引發許多網路使用者不滿、烽煙四起，康坎鮑爾不得不親上火線，在推特（Twitter）發文指出：「影射我企圖規範意見表達簡直荒謬」、「言論自由是民主體制的珍貴價值」、「我們必須談的是適用於選舉期間的規定」。

不過，康坎鮑爾的自我辯駁反讓各界怒火燒得更旺，主要媒體和政治人物紛紛提醒她，德國憲法第5條白紙黑字保障言論和表意自由。

德國記者聯合會（DJV）主席余伯阿爾（FrankUeberall）指出，康坎鮑爾選後的情緒性反應顯示她「在與數位世界溝通方面呈現十分無助狀態」。

社民黨秘書長克林拜耳（Lars Klingbeil）已提出警告，社民黨不接受任何企圖限制言論自由的行為。

「這實在荒謬。假設演員或運動員選前提出投票建議，沒人會不開心。」

就連基民黨內部也對康坎鮑爾多所批評。青年黨員領導人庫班（Tilman Kuban）表示：「我們自己人近幾週徹底失敗，結果是怪罪其他人？」

康坎鮑爾去年12月接任基民黨黨魁，預料在2021年梅克爾（Angela Merkel）任期結束後，將問鼎總理寶座。（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080528