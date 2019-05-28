（中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電）英國首相梅伊今天赴歐盟出席會議，她表示對英國迄今無法脫離歐洲聯盟非常遺憾，但這個問題接下來要由她的繼任者處理，「他們必須找到解決方法」。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）今晚邀集28成員國領袖齊聚布魯塞爾一場非正式晚宴，聽取各會員國對於歐洲議會改選結束後，歐盟機構新領導人選意見，而未能在3月29日脫歐的英國也參加了這場歐洲議會選舉。

梅伊（Theresa May）在5月24日宣布將在6月7日下台，相較發表辭職聲明時的激動強忍淚水，她今天出席神情看來相對輕鬆，受訪時說對英國迄今無法脫離歐盟感到非常遺憾，但強調現在這個問題要由她的繼任者處理，強調「他們必須找到解決方法」。

由於英國傳統的兩大黨保守黨與工黨，這次在歐洲議會選舉得票重挫，梅伊的保守黨得票僅約9%，新成立的脫歐黨（Brexit party）則異軍突起得票達31.6%，讓無協議脫歐機率大增。

梅伊對此表示選舉結果非常令人失望，一些非常好的歐洲議會議員失去席位，但她說對手工黨也掉了不少席次，這顯示履行英國脫歐的重要性，而最好的辦法是在達成協議下離開。

此外，隨歐洲議會改選落幕，包括歐洲理事會和歐盟執委會主席、歐盟外交與安全政策高級代表及歐洲中央銀行總裁等職務也將換人，由於歐洲議會中這次沒有政治團體強勢到足以讓自己人馬強行登上歐盟執委會主席寶座，各會員國展開人事角力。

會前傳出法國總統馬克宏與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）已在巴黎會面，雙方是否會在人選議題上合作受到矚目，桑傑士今天到布魯塞爾後也強調，這是很重要的會議，因為今天各會員國將對誰來領導歐盟機構提出不同看法。

至於即將卸任的歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）被媒體問到誰將成為繼任者？他笑道「和我一樣好的人」，但他說今天是一場非正式的晚宴，圖斯克是為新領導人議題聽各界意見，今天不會有任何決定。（編輯：陳政一）1080529