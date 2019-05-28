美國財政部台北時間週三 (29 日) 發布延宕已久的最新「半年外匯政策報告」，美方將主要貿易夥伴名單擴大至 21 個，在匯率問題上密切關注 9 個國家，中國再度入列觀察名單，台灣沒有上榜。

美國財政部本次將美國最大貿易夥伴名單從上次的 12 個擴大至 21 個國家，在匯率問題上密切關注 9 個國家，包括中國、日本、韓國和新加坡、馬來西亞、越南、義大利、德國與愛爾蘭。

去年 10 月發布的外匯政策報告中，印度與瑞士入列觀察名單，但已在本次報告中排除。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 降低兩個匯率操控國的條件門檻，導致貿易夥伴名單有所增加。

梅努欽於聲明中表示，財政部嚴肅對待任何可能不公平的貨幣操控行為，目前正擴大審查美國貿易夥伴數量，以使貨幣實踐更公平、透明。

美財政部持續對中國貨幣策略表示嚴重擔憂，而中國僅符合其中一個條件而入列觀察名單，主要是因為美中之間長期以來存在的巨大貿易逆差。

自 1994 年以來，美國沒有將主要貿易夥伴入列匯率操縱國。美國財政部認為，中國需要積極應對市場拉鋸的力量，包括補貼和國有企業。

美國總統川普曾信誓旦旦表示，上任後將正式把中國列為「匯率操縱國」，如今中國再度未列入「匯率操縱國」，儘管川普承諾又沒有兌現，卻免除美中貿易戰升級的疑慮。

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