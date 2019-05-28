（中央社記者吳家豪台北29日電）投資人憂心美中貿易戰拉長，今天美股開高收低，道瓊工業指數大跌237點。法人指出，5月和6月產業面缺乏基本面利多題材，加上貿易戰升溫等因素，預估到6月台股將持續震盪。

美股道瓊工業指數今天下跌237.92點，或0.93%，收在25347.77點；標準普爾500指數下跌23.67點，或0.84%，收在2802.39點；以科技股為主的那斯達克指數下跌29.657點，或0.39%，收在7607.352點。

蘋概三王等權值股熄火，台股28日原先量縮整理，因MSCI盤後生效，尾盤爆量近800億元，壓低指數逾30點，加權指數終場下跌21.82點，收在10312.31點，跌幅0.21%，成交值1523.55億元。自營商買超15.47億元，投信買超1.27億元，外資及陸資賣超56.02億元；三大法人合計賣超新台幣39.28億元。

全球最大牛仔褲製造商如興公司因去年財報中所提商譽減損的程度與金管會見解不同，28日已完成編製並通過董事會重新公告，估影響金額約11億元。

旗下有快樂檸檬手搖飲品牌的業者雅茗-KY表示，今年內部已定出中國新開門市超過300家、新型店占比逾3成、海外店數成長50%，及採購毛利成長5%等4大目標，並看好今年中國市場成長速度大幅增強。

法人認為，5月和6月產業面缺乏基本面利多題材，加上貿易戰升溫、川習會延後以及華為限制令衝擊半導體供應鏈等因素，預估到6月台股將持續震盪。（編輯：楊凱翔）1080529