（中央社華盛頓28日綜合外電報導）多個龍捲風接連席捲俄亥俄州，至少造成一人死亡和大範圍災損及停電，居民今天返回家園查看受損情形，不但屋垮牆塌，連街道也支離破碎。

消防隊副隊長霍斯福特（Nicholas Hosford）告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），其中一個龍捲風在橫掃岱頓市（Dayton）後，截至今天破曉有8萬人無電可用。

霍斯福特說：「部分房屋被夷為平地、整棟公寓建築被毀、社區內商家牆壁倒塌。我不認為有任何社區能充分準備好因應這類重創。」

據美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）數據，橫掃岱頓市的龍捲風，是昨夜52個襲擊美國8個州的龍捲風之一。

隨著天空逐漸泛白，災情程度更加清晰可見，搜救團隊在岱頓市重災區挨家挨戶尋找風災倖存者。

霍斯福特表示，還不清楚岱頓有多少人受傷和流離失所。

目前已知一起死亡案例。據距離岱頓90分鐘車程的雪蓮鎮（Celina）行政首長海瑟（Jeffrey Hazel）表示，一輛車衝撞進民宅，導致屋內的81歲老翁身亡。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，襲捲雪蓮鎮的龍捲風至少達改進型藤田級數（EFScale）3級，代表陣風時速在218至265公里之間。（譯者：侯文婷/核稿：蔡佳敏）1080529