（中央社記者趙麗妍台中29日電）47歲張姓台商平常沒有抽菸，今年年初回台做定期全身檢查，發現左下肺葉有超過2公分腫瘤，確診肺腺癌第二期，因腫瘤位置被心臟遮蔽，不易看見，手術切除腫瘤，術後定期追蹤。

台中慈濟醫院今天表示，張男平時沒有抽菸習慣，生活作息正常，偶爾喝點小酒，身體也無異狀，沒有肺腺癌家族病史，他定期接受身體檢查，因腫瘤被心臟遮蔽不易看見，此次接受低劑量電腦斷層發現腫瘤，還好癌細胞未擴散其他器官。

張男接受單孔胸腔內視鏡手術，傷口4公分，切除腫瘤合併廣泛淋巴結清除，肺葉切除約手掌般大範圍，術後定期追蹤。

胸腔外科醫師柯志霖指出，第三、四期肺腺癌，局部易侵犯到淋巴組織或擴散到其他器官，絕大部分不適合手術，只能進行傳統化學治療及少數標靶藥物治療，若能早期篩檢，在癌細胞未侵犯其他組織前，手術切除範圍足夠，術後有機會免於化學治療。

柯志霖強調，早期肺癌沒有任何症狀，台灣每10位肺癌患者，就有7位被斷出第三或第四期，55歲到74歲菸癮者，1年抽菸超過30包，以及抽菸或戒菸尚未超過15年的民眾，可接受低劑量電腦斷層檢查；一等親有肺癌家族史，罹癌危險性高於一般人。

柯志霖表示，長期滯留在炒菜廚房油煙空間、工廠廢棄物與石棉場所等，建議應當要作肺部篩檢，民眾要隨時留意空氣品質，污染物過高時應儘量在室內活動。（編輯：卞金峰）1080529