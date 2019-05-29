（中央社舊金山28日綜合外電報導）臉書和推特今天表示，關閉來自伊朗的社群媒體活動帳號，因其試圖假冒記者、政界人士等來左右公眾輿論。一家網安公司報告指出，假帳號目的在於推動伊朗政治利益。

臉書（Facebook）網路安全政策負責人葛萊徹（Nathaniel Gleicher）表示，經調查網安公司火眼（FireEye）提供的線索後，已刪除主要線上社群網路的51個帳號、36個粉專和7個社團，以及Instagram另外3個帳號。

推特（Twitter）告訴法新社，本月初移除2800個來自伊朗的假帳號，但對於火眼公司今天公布的發現全然不知情。

總部位於加州的火眼指出，以英語為主的社群媒體假帳號設立背後目的，顯然是為了促進伊朗政治利益。

火眼在部落格發文表示：「除假借美國人士名義，擁護激進與保守政治立場外，有些帳號還假裝是2018年角逐眾議院席位的共和黨人等眾多美方人士。」

根據火眼，虛構帳號還成功滲透美國和以色列媒體機構，讓他們刊登新聞；遊說記者報導特定議題；甚至假扮成記者與英國和美國知名人士進行與政治議題相關的訪問。

葛萊徹說：「這些躲在背後的有心人士誤導人們他們的真實身分及目的。他們在其他網路平台和網站都有類似動作。」

依據臉書說法，這些詐騙行為據信發生在歐美，利用假帳戶經營專頁或社團，並冒充是中東的合法新聞機構。

葛萊徹說：「這些活動幕後主使者也聲稱他們是記者或其他人士，企圖聯繫決策者、記者、學術人士、伊朗異議分子與其他公眾人物。」

他們使用英文或阿拉伯文在臉書發文。討論議題包含公眾人物、美國分離主義運動、伊斯蘭教、沙烏地阿拉伯在中東的影響，以及英美政治。（譯者：王品軒/核稿：陳昱婷）1080529