（中央社記者謝靜雯台北29日電）玉山盃青棒賽桃園市今天與新竹市交手，桃園市兩任投手洪宸毅、陳志杰有效壓制，林翊翔關鍵安搶分，終場以2比1拿勝晉級4強；雖然晉級，但打線發揮不如預期，教練團賽後也特別叮嚀。

108年玉山盃青棒錦標賽A組敗部賽事，桃園市隊今天由投手洪宸毅先發，首局稍微有狀況，失掉1分非責失分，但及時回穩，沒有再失掉分數，總計投7局被敲5支安打，投出6次三振，拿下勝投，後援投手陳志杰投2局無失分，幫助球隊守住勝利。

桃園市隊今天首局靠著李灝宇二壘打、短打推進、對方投手暴投拿下1分，4局兩隊1比1平手時，桃園市隊再靠著接連保送、林翊翔適時安打，送回超前分，順利拿下比賽勝利，搶下最後一張4強門票。

桃園市雖然順利晉級4強，但今天比賽全場僅敲出3支安打，是賽後教練團檢討的重點，總教練藍文成表示，打到比賽後半段，各隊的投手強度都提升，新竹市隊今天投手群的表現也都很不錯，「打線是接下來還需要努力調整的地方」。

桃園市隊今天比賽兩任投手有效壓制，藍文成表示，洪宸毅不會怯場，但需要再加強控球，至於先前才在玉山盃出賽飆出生涯最快球速150公里的後援投手陳志杰，今天8局登板後援，稍微有狀況，最後順利守下滿壘危機不失分，是球隊拿勝功臣之一。

藍文成表示，8局新竹市隊攻占得點圈，也出現適時安打，對手沒有積極搶本壘，加上教練團信任陳志杰有能力化解危機，他也沒讓教練團失望，是今年能贏下比賽的關鍵。

玉山盃青棒賽為今年U18世界盃青棒賽國內選拔賽，今天桃園市拿下勝利，4強隊伍全數出爐，並將於6月1日開打，新北市與台東縣交手，桃園市與高雄市碰頭，勝隊晉級6月2日冠軍戰。（編輯：張芷瑄）1080529