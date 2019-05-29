（中央社記者吳家豪台北29日電）體感設備廠智崴資訊今天股東會通過配發股利每股新台幣4.5元，其中盈餘分配現金股利3.38元，資本公積發放現金每股0.62元，股票股利0.5元為資本公積轉增資配股。

智崴2018年度合併營收達新台幣16.37億元，年增8%；稅後淨利2.58億元，年增0.4%；每股盈餘（EPS）4.84元。

智崴去年設備銷售金額及新簽合約金額，創下歷年新高；除設備銷售合約外，影片製作及設備維護保養合約也有亮眼的進展。今年第1季營收達4.4億元，年增逾25%，創單季營收新高；毛利率47.65%，每股盈餘1.57元。

智崴發布新聞稿表示，集團今年營運策略朝向產品多元化、市場國際化、營收模式多樣化及策略合作夥伴資源整合等4大方向進行。其中2018年發表的新產品m-Ride飛行劇院，產品定位在中低階價位，能更有效提高載客效率，滿足不同場所的展演需求。

m-Ride飛行劇院已獲知名連鎖樂園採用，包括樂高樂園（LEGOLAND）的全球訂單，第一座已於今年在美國佛羅里達州的樂高樂園中開幕。智崴看好2019年m-Ride訂單在主題樂園、城市景點、科技館等項目中發酵，未來整體設備銷售成長可期。（編輯：鄭雪文）1080529