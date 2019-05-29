中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

（中央社記者吳家豪台北29日電）體感設備廠智崴資訊今天股東會通過配發股利每股新台幣4.5元，其中盈餘分配現金股利3.38元，資本公積發放現金每股0.62元，股票股利0.5元為資本公積轉增資配股。

智崴2018年度合併營收達新台幣16.37億元，年增8%；稅後淨利2.58億元，年增0.4%；每股盈餘（EPS）4.84元。

智崴去年設備銷售金額及新簽合約金額，創下歷年新高；除設備銷售合約外，影片製作及設備維護保養合約也有亮眼的進展。今年第1季營收達4.4億元，年增逾25%，創單季營收新高；毛利率47.65%，每股盈餘1.57元。

智崴發布新聞稿表示，集團今年營運策略朝向產品多元化、市場國際化、營收模式多樣化及策略合作夥伴資源整合等4大方向進行。其中2018年發表的新產品m-Ride飛行劇院，產品定位在中低階價位，能更有效提高載客效率，滿足不同場所的展演需求。

m-Ride飛行劇院已獲知名連鎖樂園採用，包括樂高樂園（LEGOLAND）的全球訂單，第一座已於今年在美國佛羅里達州的樂高樂園中開幕。智崴看好2019年m-Ride訂單在主題樂園、城市景點、科技館等項目中發酵，未來整體設備銷售成長可期。（編輯：鄭雪文）1080529

相關文章

▲高雄市長韓國瑜對於被綠營當假想敵喊「不敢當」，賴清德辦公室發言人李退之表示，祝他心想事成。（圖／記者呂炯ㄐ昌攝, 2019.5.23）

綠中執會將對決　賴辦重申：初選辦法不應更動

要求暫停公告103-1修法　網路代駕司機今於行政院抗議

要求暫停公告103-1修法　網路代駕司機今於行政院抗議

▲高雄市市長韓國瑜和知名作家苦苓。（圖／翻攝自苦苓和韓國瑜臉書）

暗酸腳踏兩條船！苦苓為韓國瑜寫了「宇宙最感人情書」

更多文章

中央社 地方 / NOWnews

議員指副市長包庇胞妹校長 韓國瑜：違法就送辦

中央社 財經 / NOWnews

尾盤拉上10300點 法人：台股醞釀反彈

中央社 地方 / NOWnews

端節前夕 北市防宣志工包粽慰勞消防員