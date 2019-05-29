（中央社記者廖禹揚台北29日電）為培養AI產業化所需數位人才，經濟部與國際大廠台灣微軟、Google推出AI人才培育課程，目標培育1000名以上高中職生，激發學習興趣。

經濟部今天舉辦高中職生AI扎根系列活動啟動記者會，鎖定全台高中職生，提供國際AI相關課程，包括人工智慧、機器學習的線上認證課程與實作體驗營，激發高中職生學習興趣、認知體驗AI應用的重要性及培養想像力與創新能力。

活動第一階段將於6月份辦理線上AI應用課程，預估將有超過1000名高中職學生報名參加，鏈結微軟專業認證Microsoft Professional Program （MPP）與Google Machine Learning Crash Course，並搭配微軟MPP認證制度，提供課程證書獎勵，鼓勵學生踴躍參與。

第二階段將於7月份提供300名學生參與AI實作工作坊，透過無人自走車、對話機器人、智慧音響等豐富主題，激發學生對於AI技術興趣。

第三階段則將於8月份舉行成果發表會，並提供100位學生至台灣微軟與Google台灣進行企業參訪見習機會，提升高中職生AI應用國際視野。

系列活動已開放報名，相關資訊可參考活動官網（https://aigo.org.tw/ai-plus/aicamp）。（編輯：張均懋）1080529