（中央社記者沈朋達台北29日電）台北市公館26日出現「連儂牆」聲援香港，但2小時後遭市府新工處拆除。參與活動的網友表示，當晚原已和台電協調好，因此對新工處拆牆感到意外，明天將正式提出申請。

參與活動的在台港人Kuma告訴中央社記者，他們原先不知道在地下道張貼宣傳需要事先申請。他回憶，26日晚間和其他網友佈置「連儂牆」期間，有3位員警前來要求他們出示身分證，並詢問他們是否有申請。但警方之後並沒有制止他們，只要求不要堵住通道。

隨後，有一名身著便衣的工作人員告訴Kuma，地下道是由台電公司管理，並通知2名台電人員前來處理。

Kuma表示，2名台電人員到場之後，表示要等上司指示如何處理。由於當時是週五晚上，已非上班時間，雙方就協調留待29日時處理。

他說，當時台電人員和他要了手機號碼，也承諾若要拆除，會聯繫他自行前來處理。隨後，台電人員表示必須拍一張網友們已離開連儂牆的照片，Kuma便和其他朋友一起離開地下道。

然而，Kuma一行人離開地下道10多分鐘後，台北市政府工務局的新建工程處人員便前來拆除連儂牆。

Kuma說，自己對新工處高效率的拆除行動感到意外，不知道是否聯繫上出了問題。

他也表示，目前已透過管道，確認牆面布置尚未被丟棄，因此將在30日下午前往新工處正式提出申請。屆時若新工處有其他建議的場地，他們也會盡力配合。（編輯：邱國強）1080729