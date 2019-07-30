過勞猝死、熬夜猝死…類似的社會新聞近年可以說是十分常見，大學主修中醫臨床的Youtuber「賈大夫 Dr.Jia」，分享大學曾目睹好友在自己眼前猝死的案例，希望能透過好友的故事，呼籲大家不要忽視這些壞習慣，並提出「四大猝死誘因」告訴大家，「心臟猝死」其實距離你我都不遠。

醫師「賈大夫 Dr.Jia」在影片表示，醫大生課業可以說是相當繁重，好友為慶祝解脫學期考試，即使感冒也想好好揮汗打一場籃球，未料在冷天中打了20分鐘左右，好友突喘不過氣，轉眼間下巴垂直重擊地板，「嗑」一聲倒地不起！

當時作為大三生的賈大夫，立馬衝上前進行基本急救治療，也趕緊叫一旁朋友呼叫救護車，期間他們不斷向倒地不起的好友進行CPR，但最終醫院搶救6小時後，仍宣告不治，好友的青春遺憾地畫下句點。

賈大夫表示，當時的他無法想像上一秒活潑亂跳的人，下一秒就離開人世，對於摯友的離世，他坦言無力感很重，心情因此受到影響持續半個月，最後聽聞確診好友是死於「心臟猝死」，「會不會那時不打球，（他）就不會死」這樣的想法在賈大夫心中油然而生。

透過好友的案例，賈大夫希望能呼籲大家不要忽視「心臟猝死」的健康議題。他推測當時好友猝死的原因，可能跟「感冒」、「過度疲勞」有關。賈大夫猜想好友當時應該是病毒型感冒引發的病毒心肌炎，造成猝死原因。他在影片中解釋，由於病毒性心肌炎的病毒結構，和人體心肌細胞結構極為相似，所以在人類進行免疫抗病毒的時候，也誤攻了人體的心肌細胞，造成心肌細胞的受損，進而導致心臟猝死。

接著賈大夫補充，加上當時正值大考時期，得知好友在考試前連續熬夜3~4天，複習考試內容至凌晨2、3點，早上7、8點又繼續看書，過度疲勞也是造成猝死的誘因。賈大夫表示「經常熬夜」的人，交感神經和副交感神經紊亂，因而誘發心律失常，且長期熬夜會造成血管栓塞等等症狀。

影片中賈大夫也指出「猝死四大警訊」，指出猝死前有哪些身體信號：

一、過度出汗：

人體在平靜、無運動的狀態，突然大量冒汗如更年期的嘲熱或盜汗。

二、胸痛：

典型冠心病的症狀，多為胸骨後疼痛，有時疼痛會蔓延至後背和上腹疼痛，

且主要以「悶痛」為大宗。

三、疼痛：

是所有信號最容易被發現的身體警訊。若你感受到胸部激烈疼痛，

像是「壓榨感、撕裂感、針刺感」等，必須要提高警覺，身體已經發出警告了。

四、憋氣、口唇發紫：

人體血氧急速下降的症狀。

賈大夫也特別指出易引發猝死的「催化劑」：如過度疲勞、經常熬夜、生活壓力大、過度肥胖等。

目前已從研究所畢業、在醫院工作的賈大夫，向《NOWnews》表示，拍攝影片建立YouTube頻道除了是讓更多人了解中醫、接受中醫以外，也是希望能透過影片叮嚀自己、呼籲他人重視健康：「不要趁年輕拼命地工作，熬夜浪費身體健康，拼命吃喝玩樂消耗自己的生命。」（影音編輯：謝美伶）