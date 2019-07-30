美國股市週二中場下跌，道瓊一度下跌逾 150 點。川普總統再度抨擊中國，壓低了兩國達成貿易協定的希望。

台北時間 23:43

道瓊工業平均指數下跌 37.98 點或 0.14% 至 27183.37。

Nasdaq 指數下跌 21.30 點或 0.26% 至 8272.02。

S&P 500 指數下跌 8.60 點或 0.28% 至 3012.37。

川普週二發布系列推文，宣稱中國未信守承諾，沒有買進更多美國農產品。中國現在應該開始買進我們的農產品，却沒有跡象顯示他們有所行動。這是中國的問題，他們沒有說到做到。過去三年，我們的經濟變得比中國經濟大了許多。

川普發布推文說：「我的團隊正與他們協商，但他們總是在最後改變協定，以符合他們的利益。他們可能等我們的選舉結束，看看是否民主黨勝選，那時他們就可達成貿易協定，持續佔美國便宜。如果我贏，他們達成協定就難得多，或根本無法達成協定。牌在我們手裡，我們以前的領導人從來未曾做到。」

然而，中國堅稱有買美國農產品。一個美國代表團週一飛往中國，與中國官員進行協商。

投資人亦注意聯準會 (Fed) 的政策會議。預期週三 Fed 將降息一碼。

企業財報方面，目前為止，逾 52% 的 S&P 500 企業已公布第二季財報，其中 75% 公布獲利優於預期。

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