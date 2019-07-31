香港男星余文樂與台灣女演員王棠云結婚兩年，小倆口婚後生活美滿，也在去年五月迎來愛子Cody（余初見），從叛逆男神化身為曬子魔人的余文樂，經常在社群網站上曬出兒子的照片，昨（30）日他在IG上PO出「全家福」照，只是身邊的人不是愛妻王棠云，余文樂笑稱是兒子「真正的媽媽」。

照片中，余文樂抱著寶貝兒子依偎在好兄弟彭于晏懷裡，俏皮地嘟起嘴巴，而彭于晏則是雙手環繞著余文樂和Cody，咧嘴燦笑還作勢吐舌頭，和諧的畫面看起來就像真的「一家人」。而余文樂逗趣的在文中寫下：「真正背後的媽媽」，引來老婆王棠云幽默回覆「我只是代理孕母」，可愛的互動令網友笑翻。

兩大男神自2002年電視劇《愛情白皮書》結下兄弟情，十幾年來是演藝圈公認的好兄弟，他這次還稱對方是兒子「真正的媽媽」，似乎把好友當成妻子般重視，兩人在工作上也經常互相探班，傳遞正能量且擔任彼此情緒的抒發窗口，友誼相當深厚。

再次看到兩大男神的合照也讓網友沸騰，不少人激動地留言：「我也要這個媽！」、「好帥的媽媽」，更有網友歪樓祝福這「一家三口」：「支持多元成家！」、「畫面和諧，毫無違和感」、「男神們感情真好啊」。尚未成家的彭于晏也被粉絲催進度，直白寫下「彭于晏你喜歡就自己生！！」