（中央社聖胡安30日綜合外電報導）波多黎各「新日報」報導，四面楚歌的總督羅塞洛將任命前波多黎各駐美國國會代表皮爾路易斯（Pedro Pierluisi）擔任新邦務卿，以及接替他成為總督的第一順位人選。

羅塞洛（Ricardo Rossello）和其他官員發表不當言論內容遭外洩，還有兩名前政府官員被控貪汙，引發眾怒，大批民眾上街示威。羅塞洛上週表示，他將於8月2日辭職。

路透社報導，波多黎各眾議員梅連德斯（JoseMelendez）說，眾議會議長曼德茲（Carlos JohnnyMendez）今天告知他們羅塞洛的決定。

「新日報」（El Nuevo Dia）報導說，正式公告很快就會發布。總督辦公室、皮爾路易斯和梅連德斯都未立即回應置評要求。

皮爾路易斯的任命案還須經過波多黎各邦議會批准。

羅塞洛本月21日宣布明年不會尋求連任，也會離開新進步黨（New Progressive Party）黨主席位置，然而，第一順位繼任總督人選、法務部長瓦茲蓋斯（Wanda Vazquez）卻說，她並不想接任總督之職。

有意競爭邦務卿一職的還有與羅塞洛同黨的參議會議長舒赫茲（Thomas Rivera Schatz）。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1080731