（中央社記者呂欣憓曼谷31日專電）東協外長會議和多個區域會議陸續登場，美中貿易戰、朝鮮半島核武議題、南海航行自由等估計將成為會議焦點。泰國總理帕拉育則重申將努力在今年完成區域全面經濟夥伴協定。

泰國是今年東協輪值主席國，東南亞國家協會外長會議（ASEAN Foreign Ministers' Meeting）今天在曼谷登場，接下來兩天還將有東協區域論壇（ASEANRegional Forum）、東協加三外長會議（ASEAN PlusThree Foreign Ministers’Meeting）以及東亞峰會（East Asia Summit）等會議。

東協10國外長加上美國國務卿蓬佩奧（MikePompeo）、中國外長王毅以及日、韓外長齊聚曼谷，探討區域議題。

美中貿易戰、朝鮮半島核武議題、南海航行自由等預料將成為會議焦點，泰國智庫安全與國際關係研究所（Institute of Security and InternationalStudies）研究員鍾嘉濱（Kavi Chongkittavorn）接受中央社訪問時表示，他認為東協各國將會討論南海行為準則（COC）的實質進展。

鍾嘉濱分析，朝鮮半島的議題也備受矚目，日本和南韓將持續就此交換情報。他認為，中國在柬埔寨日益增加的影響力也會是各國討論焦點。

在東協外長會議開幕前，各國外長拜會泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha），帕拉育致詞時指出，東協峰會（ASEAN Summit）上個月剛在曼谷落幕，東協外長會議是一個繼續促進合作計畫的好機會。

他表示，透過2025東協連結整體規畫（MasterPlan on ASEAN Connectivity 2025），加強各方面合作，希望讓區域全面經濟夥伴協定（RCEP）能在今年完成。

帕拉育表示，透過邀請各國與會，形成互相信任、互相尊重和互相理解的氣氛，促進和平解決爭端，維持區域的和平和安全。

泰國外長董恩（Don Pramudwinai）在外長會議開幕式致詞時也重申RCEP的重要性，他表示世事變化快速，不容許有太多犯錯空間，因此更需要大家團結起來，達到和平和繁榮。

今年的東協峰會6月22和23日在曼谷舉行，面對美中貿易戰，東協各國領袖當時在峰會中承諾將努力在今年完成RCEP談判。主席國聲明也呼籲非東協的對話夥伴國把RCEP談判列為優先工作。（編輯：馮昭）1080731