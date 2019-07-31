29日有民眾在花蓮縣南安瀑布附近，發現有隻台灣黑熊在瓦拉米步道口前見到小黑熊過馬路。對此事，人稱「黑熊媽媽」的台灣黑熊保育協會理事長黃美秀，稍早在臉書發文表示：「這裡本來就是黑熊的家。」但在這件事情上，她看到的是保護「緩衝區」的重要性。

黃美秀指出，7月29日通報發現小黑熊的地區，本來就是台灣黑熊潛在分布區域，不管根據預測圖或是近年科技部人造衛星追蹤黑熊的結果來看，因此，這兒本來就應該有熊，一如南安小熊出沒的地區。只不過，二者紛紛出現在「馬路上」。

黃美秀表示，有些網友為此很擔憂，表達希望「牠趕快回山上」，「但這兒就是山上了！」她指出，該處是玉山國家公園東境外圍區域，對，這是在保護區外面，但保護區外為何不可以出現黑熊？？玉山國家公園是台灣黑熊分布的重要熱點，一旦完整而連續的棲息地保護好了，人為活動適當控制，動物自然會繁衍興盛，黑熊也不例外。

不過她也進一步指出，這台灣黑熊的經營管理不能只有現於單一保護區而已。一隻熊的活動範圍甚至可超過500平方公里，因此跨單位間的合作和保育是很重要的。同時，這兩三年來，我們明顯發現民眾的覺醒度增加了，逐漸會第一時間通報相關管理單位，這是很好的！！所以，接下來也是考驗管理單位的開始了，管理單位的應變能力和水準當然也得趕緊跟著提升才好。

為了關心小黑熊的網友，黃美秀進一步解釋：「從體型來看，這應該是一隻有點大的熊，十幾公斤應該跑不掉，或許約半歲或稍長一些。可能還跟著母熊（一時看不到，不見得就是被「丟包」)，但也可能早點分家也不得而知，暫無須人為介入，但值得相關管理單位持續監測和注意。」