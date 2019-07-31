（中央社記者楊明珠東京31日專電）東京電力公司今天正式決定將擁有4座反應爐的福島第二核電廠除役。2011年311東日本大地震後發生核災的福島第一核電廠已先除役，如今福島縣內10座反應爐全部除役。

東電今天召開董事會，正式決定將福島第二核電廠除役，這座核電廠在2011年311東日本大地震後已處於停機狀態。東京之前就將發生核災的福島第一核電廠正式除役，加上福島第二核電廠除役，福島縣內10座反應爐全除役。

日經報導，福島第二核電廠除役的總費用約4100億日圓（約新台幣1189億元）。原本以前估算是約2800億日圓，但還需計入核廢料的處理費用，所以費用增加。

報導說，東電社長小早川智明今天表示，考慮另外找地方保管使用過的核燃料。今天下午，小早川與福島縣知事內堀雅雄會面，報告將福島第二核電廠除役的決議以及今後的處理方式。

在接獲小早川的報告之後，內堀對媒體表示，福島縣內的所有核電廠反應爐將安全、確實地推動除役，東電表示將新設保管福島第二核電廠使用過核廢料的設施，日後全數搬出福島縣外，盼東電能說到做到。

小早川也分別與福島縣楢葉町、富岡町的町長和居民會面，報告福島第二核電廠正式除役一事。因為核電廠反應爐除役作業需新設相關的設施，所以東電打算與這兩個町簽署有關核電廠除役的確保安全協定。

福島第二核電廠位於福島第一核電廠以南約12公里處，2011年日本遭強震和海嘯襲擊，福島第一核電廠有3座反應爐爐心熔毀。

福島第二核電廠在311強震發生後也險些發生災難，幸好保有足夠備用電力持續冷卻反應爐。繼任的福島縣知事內堀雅雄呼籲東電將福島第二核電廠除役。東電於去年6月承諾福島縣政府要考慮將福島第二核電廠除役，今天正式做出決定。（編輯：林治平）1080801