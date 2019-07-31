（中央社曼谷31日綜合外電報導）中國外交部長王毅今天警告非區域內外國勢力，不要擴大南海事端。中國最近在這片能源豐富海域的軍事行動，使區域內的國家感到不安，並招致美國譴責。

王毅在泰國首都曼谷會晤東南亞國家協會（ASEAN）10國外長後，讚揚雙方敲定「南海行為準則」（Codeof Conduct, COC）所取得的進展。

南海緊張局勢因中國、越南和菲律賓船隻之間最近發生的事件而加劇。這是潛在全球衝突引爆點的最新交鋒，美國在這場衝突中，挑戰中國的廣泛海洋主權主張。

王毅會晤東協外長後重申，中國反對非區域內的外國勢力介入。他預定在曼谷會晤美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

王毅回應有關美國與非亞洲國家介入問題時表示：「我們認為非區域內國家不應蓄意擴大以往遺留下來的分歧與爭議。」

中國近來曾指出，美國對中國在南海所扮演角色的批評，包括蓬佩奧的評論，都是「誣衊和中傷」。

王毅表示，繼先前兩次軍演後，中國應擴大並常態化與東協國家在本地區的聯合軍演。

南海是東協外長會議的主要議題。他們在會後發表聯合公報表示：「部分國家外長對於在南海的填海造地、各種活動與嚴重事件表達關切。」

「嚴重事件」比去年公報所使用措辭更強烈，指向南海緊張局勢攀升程度。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1080801