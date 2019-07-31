美國聯準會 (Fed) 週三決議降息一碼，為 11 年來首度降息。以下為聲明全文：

自聯邦公開市場委員會 (FOMC) 6 月會議後接獲的訊息顯示，勞工市場依舊強勁，經濟活動一直以溫和速度上升。一般而言，近幾個月，就業成長一直穩固，失業率依舊偏低。儘管今年初以來，家庭支出成長有所上升，但企業固定投資却疲軟。以 12 個月為基準，整體通貨膨脹與扣除食品與能源後的通貨膨脹均低於 2%。以市場為基準衡量的通貨膨脹率依舊偏低，根據調查衡量的長期通貨膨脹預期則少有變動。

為符合法定任務，委員會尋求促進最大就業與物價穩定。基於全球發展對經濟展望的影響，及通貨膨脹壓力偏低，委員會決議調降聯邦基金利率目標範圍至 2% 到 2.25%。這次行動支持了委員會的觀點，即經濟活動持續擴張，強勁的勞工市場情況，與通貨膨脹接近委員會 2% 對稱性目標，是最有可能的結果，但這項展望的不確定性依舊存在。委員會在思索聯邦基金利率目標範圍的未來走勢時，將持續密切注意即將公布的經濟展望訊息的影響，並將採取適當行動，支撑經濟擴張，維持強勁的勞工市場，並讓通貨膨脹接近 2% 對稱性目標。

在決定未來調整聯邦基金利率目標範圍的時機與幅度方面，委員會將評估與最大就業目標及 2% 對稱性通貨膨脹目標有關的已實現與預期的經濟情況。這項評估將考量廣泛訊息，包括勞工市場情況數據，通貨膨脹壓力與通貨膨脹預期指標，及金融與國際發展的數據。

委員會將於 8 月結束減少系統公開帳戶持有的各種債券的行動，較原定時間提前二個月。

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