高通 (QCOM-US) 週三 (31 日) 盤後公布 6 月一季財報，其營收大幅低於分析師預期，且下一季財測令人失望，引起股價盤後重挫約 5%。

Q3 財季財報關鍵數據

EPS：0.80 美元 (不含特殊項目) vs. 0.75 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：48.9 億美元 vs .8 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

Q4 財季 (9 月止) 財測數據

EPS：介於 0.65 美元至 0.75 美元 (調整後) vs. 1.08 美元 (分析師預期)

營收：介於 43 億美元至 51 億美元 vs. 56.3 億美元 (分析師預期)

第三季的數據不含來自蘋果 (AAPL-US) 總額 47 億美元或每股 3.23 美元的一次性費用，該費用係蘋果就晶片授權訴訟而支付的和解金。

高通聲明指出，「今年第三財季，我們知道還有來自和解的授權營收 47 億美元，包含來自蘋果的款項，以及減免向蘋果及其包商顧客付款義務。」

高通補充，蘋果當季已經支付高通授權金，而蘋果在 2018 年和今年頭 2 個財季都沒有支付授權金。高通表示，在 2020 年下半之後才會開始認列出售晶片給蘋果而得的營收。

在截至 6 月的一季中，聯邦法院就 FTC 控告高通涉及壟斷一案做出不利高通的裁決，但高通表示，不認為該裁決實質上對授權營收產生衝擊。

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