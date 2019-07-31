高通 (QCOM-US) 週三 (31 日) 盤後公布 6 月一季財報，其營收大幅低於分析師預期，且下一季財測令人失望，引起股價盤後重挫約 5%。
Q3 財季財報關鍵數據
- EPS：0.80 美元 (不含特殊項目) vs. 0.75 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 營收：48.9 億美元 vs .8 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
Q4 財季 (9 月止) 財測數據
- EPS：介於 0.65 美元至 0.75 美元 (調整後) vs. 1.08 美元 (分析師預期)
- 營收：介於 43 億美元至 51 億美元 vs. 56.3 億美元 (分析師預期)
第三季的數據不含來自蘋果 (AAPL-US) 總額 47 億美元或每股 3.23 美元的一次性費用，該費用係蘋果就晶片授權訴訟而支付的和解金。
高通聲明指出，「今年第三財季，我們知道還有來自和解的授權營收 47 億美元，包含來自蘋果的款項，以及減免向蘋果及其包商顧客付款義務。」
高通補充，蘋果當季已經支付高通授權金，而蘋果在 2018 年和今年頭 2 個財季都沒有支付授權金。高通表示，在 2020 年下半之後才會開始認列出售晶片給蘋果而得的營收。
在截至 6 月的一季中，聯邦法院就 FTC 控告高通涉及壟斷一案做出不利高通的裁決，但高通表示，不認為該裁決實質上對授權營收產生衝擊。
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