串流影視設備廠 Roku (ROKU-US) 預計下週三公布財報，券商 Wedbush 分析師 Michael Pachter 週三 (31 日) 報告指出，Roku 投資者已將 Roku 財報最佳狀況完全反映到價格上了，今年迄今該公司股價已翻漲 2 倍多。

Roku 串流影視金鑰和內建其作業系統的電視，在最近幾季的用戶成長相當強勁。該公司在對抗來自大型競爭對手的產品時絲毫不遜色，例如蘋果 (AAPL-US) 的 Apple TV、亞馬遜 (AMZN-US) 的 Fire TV 電視棒和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)的 Chromecast。此外，「Roku 頻道」也相當成功，該廣告贊助的串流服務係播放 Roku 自身授權的內容。

這使得 Roku 營收和估值爆炸性成長，今年迄今 Roku 股價上漲了 244%，遠大於 Nasdaq 綜合指數 25% 的漲幅，然而，自 2017 年初上市以來，該公司尚未實現年度獲利，且華爾街預期 Ruko 要到 2021 年才會實現年度獲利。

Wedbush 分析師 Michael Pachter 認為，Roku 的用戶群和營收會繼續擴大，但今年該公司股價上漲的程度意味著目前的成長已經完全入價。

基於他對 Roku 2025 年獲利的預期，他重申該公司股票「中性」評級、目標價 105 美元，這已大致相等於目前股價水準，週三 Roku 收跌 2.3% 至 103.33 美元。

他認為 Roku 有很大的機會能擴張國際版圖，但這需要該公司進行投資才能實現此成長。

「在許多市場，智慧電視的滲透率還不足，我們預期 Roku 不昂貴的加密金鑰能獲大眾好評，隨著 Roku 擴大其授權和加密金鑰的全球版圖，該公司也必須重金投資研發工作，以適應多個國際標準，蒐集價格不貴的本土內容以強化 Roku 頻道供應的內容，同時擴大現有的國際授權。」

長遠來看，Pachter 指出未來一年市場上將出現的串流服務包括蘋果的 Apple+ 和迪士尼 (DIS-US) 的 Disney+，這些對 Roku 來說，既是商機也是威脅。他預期，高品質的觀看選擇能「推動有線電視的剪線潮，增加 Roku 平台的活躍用戶總數。」這這也可能讓觀眾遠離 Roku 頻道，危及其廣告營收成長。

Roku 計畫下週三 (8 月 7 日) 公布第二季財報，分析師共識為每股虧損 23 美分、營收 2.24 億美元。

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