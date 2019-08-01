（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）近年來，巴西北部瓦耶皮原住民領地因礦藏豐富，不斷傳出非法採礦者入侵事件，上週一位原住民領袖被殺害後，土地紛爭緊張日益加劇。

瓦耶皮（Wajapi）原住民領地位於巴拉（Para）和阿瑪帕（Amapa）兩州交界、「國家銅礦保護區」（Renca）內，自1960年代以來，即因礦產資源豐富，引起人們的興趣。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）捍衛在巴西原住民領地非法採礦行為擴大的情況下，開放礦物探勘，引起各界爭議。

雖然瓦耶皮被探礦者垂涎，這個地區的地底礦藏從未被深入研究過，當地崎嶇的地形也阻礙更大規模的行動。

國家銅礦保護區在1984年設立後，這個地區的礦產研究即告中斷。瓦耶皮原住民領地則在1996年被劃入保護區範圍。

2017年，前總統泰梅爾（Temer）嘗試廢除保護區，開放原住民領地進行採礦，廣受原住民和環保人士批評，擔心這個地區被肆無忌憚地開採。

此外，因瓦耶皮原住民領地的設立，在國家銅礦保護區的礦產研究設置另一個障礙，因為在原住民土地上採礦迄今在巴西仍屬非法。

關於瓦耶皮地區的礦藏潛力，都是經由非法採礦者的行動公諸於世，例如已知這個地區存在黃金，是因為採礦者已經從這個地區開採出黃金。

巴西地質學家桑托斯（Breno Santos）指出，除了瓦耶皮領地範圍，國家銅礦保護區內還有另外兩處具有探勘潛力的鈦和磷酸鹽礦藏；而為保護區命名的銅礦，卻從未被發現。

瓦耶皮領地生產電子和玻璃工業所使用的鈦鎳化合物，擁有目前在巴西已知的最大蘊藏量。

聖保羅大學人類學教授加洛瓦（Dominique TilkinGallois）說，非法採礦者已經在瓦耶皮原住民土地的北部開採鈦石，導致眾多族人中毒。

自1960年開始，非法採礦者也在原住民領地內的加里（Jari）和阿瑪帕里（Amapari）河域活動，尋找黃金。

1970年代，礦業公司Icomi也對這個地區感興趣，在探勘工作期間，公司技術人員首次遇到了當時還與外界隔離的瓦耶皮原住民。

加洛瓦在其著作「瓦耶皮住民土地：從劃界到領土管理經驗」中敘述，礦業公司最初得到原住民的支持，但隨著採礦活動在卡拉帕納蒂（Karapanaty）河地區推進，為原民社區帶來巨大創傷，採礦者在五個村莊傳播麻疹，造成80多名原住民死亡。

1973年，北部公路開通工程為新的採礦者入侵提供了便利，當時的軍政府打算用這個條公路穿越巴拉和亞馬遜部分地區，將阿瑪帕里與羅賴馬（Roraima）連接起來。

這條公路預定切斷瓦耶皮領土的一部分，但在完工前即被放棄。

加洛瓦指出，這些經歷使原住民對採礦業非常排斥，所以向巴西當局檢舉，擔心這種創傷性的經歷將再次出現。

瓦耶皮族委員會指出，上週被殺害的部落領導人家屬「發現的痕跡和其他跡象表明其死亡是由非原住民造成的」。部落成員也發現一群武裝的非原住民在附近一個村莊住下來，並威脅村民。

巴西聯警已開始調查這個名原住民領袖的死因。（編輯：陳永昌）1080801