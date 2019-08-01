全球影音串流龍頭Netflix原創美劇「怪奇物語3」Stranger Things(season 3)在7月4日上線後，4天湧入4,070萬線上觀賞人數，打破線上Netflix四天觀看同劇人數的紀錄！創下Netflix史上最快全季完封人數破1,800萬的驚人收視紀錄。美劇收視告捷之外，NETFLIX積極搶攻動漫市場，於今年首度登陸漫博，邀請日本四大人氣聲優江口拓也、小山力也、上坂菫、木村良平、三麗鷗「衝吧！烈子」、San-X「拉拉熊」等日本人氣聲優與肖像明星，將於8月1日到8月4日，分別抵台出席漫博盛會。漫博去年湧入56萬粉絲，今年也是漫博20周年，Netflix首登漫博，將帶來新話題。

Netflix積極拓展動漫市場，8月宣布首次登陸台北漫畫博覽會，確認江口拓也、上坂堇、小山力也、木村良平、三麗鷗「衝吧！烈子」、San-X「拉拉熊」等日本人氣聲優與肖像明星將親自抵達台灣，於第20屆漫博參與「Netflix動漫新勢力」盛會，全面引爆動漫迷火熱的期待。

開幕首日重磅邀請經典動畫3DCG重製版「超人力霸王」Ultraman中為七號超人諸星彈配音的人氣聲優江口拓也，親臨Netflix舞台與粉絲相見歡，兼具實力與帥氣的江口老師，勢必將再次掀起日系超人旋風。「超人力霸王」是以清水榮一原作、下口智裕作畫的漫畫版本改編而成的動畫，劇情描述在初代力霸王離開地球後所遺留下的基因改變了早田進次郎的人生，他將作為力量的後繼者繼續保護地球。另一位男主角早田進次郎由木村良平配音，也將在8月4日壓軸抵台宣傳。

Netflix超人氣定格影集「拉拉熊與小薰」Rilakkuma and Kaoru中的療癒系教主拉拉熊則在8月2日慵懶現身，聯手台灣療癒系人氣網紅洗菜帶來令人身心愉快的草裙舞。拉拉熊第一部定格動畫影集「拉拉熊與小薰」，由多部未華子獻聲飾演偶爾發發小牢騷的小薰，定格動畫公司dwarf創意製作，已經於Netflix上架播出，網路迴響熱烈。

8月3日邀請到台港日圈粉無數的可愛萌主聲優歌手上坂菫，帶來原創音樂科幻動畫新作「凱洛與塔斯黛」Carole & Tuesday，將以充滿感染力的音樂能量，撫慰從全球各地前來支持的上坂政委粉絲！「凱洛與塔斯黛」也將於8月30日Net f l ix獨家播出，這部動畫是由渡邊信一郎擔任總導演、堀元宣擔任導演、Bones所製作的原創音樂科幻動畫影集。8月3日同日將由重量級聲優小山力也老師抵台宣傳，帶來他參演的熱血格鬥漫改影集「刃牙」Baki，並與台灣熱情粉絲互動，期待幽默活潑的小山老師再次為漫博帶來爆笑雷動的活動現場！

8月4日「Netflix動漫魂大爆發」舞台開張，實力派聲優木村良平接棒宣傳「超人力霸王」，木村良平在劇中飾演早田進次郎，是初代超人力霸王早田進的兒子，被譽為國民英雄聲優的他，也將和粉絲分享演繹早田進次郎的幕後故事，活動精彩可期！之後更是本次活動最高潮，木村良平與小山力也、上坂菫三位人氣聲優首度同台為粉絲們帶來精采對談。同天「衝吧！烈子」Aggretsuko中深受上班族喜愛的厭世系OL烈子將首度來台，Netflix特別舉辦「烈子OL宣洩卡拉OK大賽」與粉絲同樂，將緊緊抓住烈子迷的心。