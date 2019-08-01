（中央社東京1日綜合外電報導）日本今天舉行參議院改選後的臨時國會，上午先選出參議院新任正副議長，預計下午舉行開議儀式（開幕式），日皇德仁將循慣例親赴國會，發表即位後的首度致詞。

日本經濟新聞報導，日本7月21日完成約半數席次的參議院改選，今天舉行臨時國會，選出自民黨參議員山東昭子擔任參議院新議長，她原本是參議院前副議長；新任副議長由最大在野黨、立憲民主黨參議員小川敏夫擔任。

日本時事通信社報導，眾議院將於下午舉行院會，之後將在參議院議場舉行臨時國會開議儀式，5月1日即位的德仁將循慣例親赴國會，並發表即位後首度致詞。

這次臨時國會的會期僅5天，不會處理任何議案。參議院大選後的朝野論戰，預料將在10月舉行的臨時國會正式展開。

日本朝日新聞日前報導，1947年的首屆國會中，日皇在參眾兩院議長的請願下出席國會開議儀式，之後便維持出席至今。

另外，日本放送協會（NHK）報導，由於令和新選組兩位新當選參議員的木村英子及船後靖彥都是身障人士，國會議事堂相關人員在中央玄關準備斜板，讓乘坐輪椅的兩人能順利進入議場。

日本國會會期分為常會、臨時會、特別會，但一般習慣稱為通常國會、臨時國會及特別國會。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1080801