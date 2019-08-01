外型亮麗又輕巧好穿的針織鞋是女孩們是時尚新寵，近年來各大知名品牌紛紛加入這個行列，只要走進百貨商場，就會有琳瑯滿目的選擇。不過外觀、環保、親膚、耐穿往往難以並存，但有一個品牌，結合設計美型與再利用材質，多樣的顏色選擇適合各種場合穿搭，讓環保也兼具品味。

合適包覆、貼合不同腳型，舒適耐穿的針織鞋征服不少女孩們的心，但想要好看舒適又能兼具環保的鞋款， inooknit是最佳選擇，推出舒適度提升的膠原蛋白親膚紗系列，透過內裡織了一層由回收魚鱗改質而製的UMORFIL® T紗線，達到親膚、消臭、不磨腳的效果，使用環保的材質，取代塑膠與化學製品，用實際行動為地球環保盡一分心力。

inooknit 有別於其他針織鞋品牌，講求好看、低廢、親膚。其中，低廢料是 inooknit 的核心概念，有別於傳統鞋廠因裁切面料生產，剩下大量布料只能當廢棄物丟棄， inooknit 利用數位針織技術製程，生產過程可用電腦計算紗線的用量，還可以讓鞋面有多變的外型與設計，打造低資源耗損的針織鞋。

inooknit 除了強調舒適，多樣的造型外觀，穿上它絕對是全場焦點。最新主打女款小 U 鞋系列，由專屬設計師操刀，鞋面深 U 小尖頭，適合各種不同高低腳背，後月灣設計則能讓後跟領口向外彎曲延伸，不但不磨腳，還能方便穿脫，加上記憶鞋墊與防滑大底設計，更能為日常穿著舒適度大加分， 10 款顏色可以隨著心情做出不同搭配，無論是上班、約會、休閒穿搭，都能夠輕鬆打造最時尚的造型，同時還給雙腳有如赤腳般無束縛的舒適感受。