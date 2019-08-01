（中央社記者繆宗翰北京1日電）本屆金馬獎報名昨天截止，卻傳出中方阻撓陸片參賽。有中國電影業界人士今天表示，這一傳言肯定沒有明確答案，但不排除有「自我審查」因素，導致不參加金馬獎的情況存在。

業界人士並指出，在中共建政70年主旋律下，許多未通過審查的電影確已減少赴海外參賽。

第56屆金馬獎報名至7月31日截止，金馬執委會當晚公布的線上報名件數，雖以685件創歷史新高，但其中劇情長片僅達148部，暫時比去年的228部少了80部。

據自由時報報導，中國有意阻撓陸片參賽，刻意將今年金雞獎頒獎典禮移到與金馬同一天的11月23日。而中國導演張藝謀知名新作、2月間臨時退出柏林影展的「一秒鐘」也不會報名今年金馬獎。

事實上，這部電影今年初入圍第69屆柏林影展主競賽時，就在世界首映前4天，因「技術問題」突然宣布「退出」。外界分析，很可能是因為該片涉及文化大革命題材，未通過中國政府的審查而被迫取消放映。

一名北京電影界人士下午接受中央社記者訪問時便表示，目前業界並沒有傳出官方明確要求片商，不得參加金馬獎的要求，但也不排除有「自我審查」的因素存在。

這名人士表示，值得關注的是，過去有許多在中國無法通過審查的電影，藉由參加海外獎項，而紅回中國大陸。不過，對比今年的狀況，未通過審查、臨時下檔的電影比以往多，但赴海外參賽的意願卻比以往要低。

在中共慶祝建政70周年之際，近一年來許多中國影視作品都因加強審查而不見天日。例如4部中國大手筆國產電影「八佰」、「刀背藏身」、「小小的願望」和「少年的你」都在這一個月內相繼在上映前突遭撤檔。

美國有線電視新聞網（CNN）近日也在報導中分析，這一切可能與中共建政70週年，一切從嚴以求維穩有關。

除此之外，中國國家廣播電視總局近日更頒發「關於做好慶祝新中國成立70周年電視劇展播工作的通知」，下令各級電視台，從8月起禁播娛樂性較強的古裝劇、偶像劇，只能從官方指定的86部劇選購播出。

通知並稱這些推薦劇目「聚焦中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大奮鬥歷程，著重反映新時代中國人民追求美好生活的勇敢實踐，謳歌祖國、謳歌英雄、謳歌時代，唱響了團結奮進的新時代主旋律」。（編輯：邱國強）1080801