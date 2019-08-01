台股今 (1) 日受美股拖累，加權指數終場收在 10731.75 點，下跌 92.06 點或 0.85%，外資賣超 159.67 億元，投信買超 5.73 億元，自營商賣超 0.95 億元，合計三大法人賣超 154.89 億元，觀察外資今日操作，買超南亞科、光寶科最多，持續大力調節面板雙虎。

期貨部分，外資減碼 4848 口多單，多單未平倉口數來到 3.25 萬口，投信則減碼 222 口空單，空單未平倉口數來到 2.34 萬口，自營商同樣回補 809 口空單，空單未平倉口數來到 2835 口。

外資今日買超南亞科、光寶科、華邦電等個股，但再度調節面板雙虎，本周外資已賣超友達 15.2 萬張，群創 12.9 萬張。

外資今日買超前 10 名，第 1 名南亞科 7561 張，第 2 名光寶科 7238 張，第 3 名華邦電 6673 張，第 4 名聯發科 4768 張，第 5 名台郡 4472 張，其他依序為致伸、台光電、南茂、亞泥及正文。

外資今日賣超前 10 名，第 1 名群創 4.56 萬張，第 2 名友達 2.91 萬張，第 3 名玉山金 2.15 萬張，第 4 名燿華 2.14 萬張，第 5 名中信金 1.51 萬張，其他依序為開發金、中鋼、新光金、鴻海及元大金。

投信前 10 名買超標的，第 1 名建準 1835 張，第 2 名精元 1675 張，第 3 名致伸 1634 張，第 4 名台郡 1549 張，第 5 名光寶科 1494 張，其他依序為台光電、瀚宇博、泰鼎 – KY、雙鴻及鴻準。

投信前 10 名賣超標的，第 1 名聯電 3073 張，第 2 名欣興 1809 張，第 3 名奇鋐 1579 張，第 4 名南電 1020 張，第 5 名臻鼎 – KY661 張，其他依序為長榮航、台虹、美時、裕民及致茂。

法人表示，台股雖受美 FED 鷹式降息衝擊，不過進入電子族群出貨旺季，季線 10661 點仍具支撐力道，投資人可留意下半年營運成長族群。

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