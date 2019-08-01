（中央社記者曾依璇巴黎1日專電）巴黎聖母院今年4月慘遭祝融，部分被毀建材含鉛，在重建過程中，環境鉛污染問題浮上檯面。

今年4月15日晚間，超過850年歷史的巴黎聖母院失火，13世紀建造的木製屋架燒燬，19世紀豎立的尖塔倒下，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣告要在5年內重建完畢。

事隔3個多月，重建工作持續進行，其他問題也陸續浮現。

聖母院屋頂及尖塔建材含鉛，估計失火時，煙塵中有350公噸到400公噸的鉛。

鉛是重金屬，人體長期或慢性攝入後，可能導致腦部、肝臟、腎臟功能、神經系統、消化系統、生育及骨骼損害，對兒童尤其危險。

法蘭西島（Ile-de-France，又稱大巴黎區）行政首長卡杜（Michel Cadot）近期決定暫停聖母院重建工程，以檢視工人暴露在含鉛環境中的健康預防性措施。

「20分鐘報」（20 Minutes）報導，宗旨在保護環境與人的「森林羅賓漢」組織（Robin des Bois）近日控訴當局「過失性不負責任」，未採取必要措施保護相關工作人員及民眾健康，陷他人生命於危險之中。

「森林羅賓漢」認為，為防止人群接觸鉛，當局本應限制聖母院周邊居民行動範圍、禁止人群聚集在聖母院周圍，並提早關閉學校。

報導提到，目前沒有發現與火災有關的鉛中毒案例，居住在聖母院周邊的82名兒童接受檢測後，有一人有血含鉛的現象，可能與他的居住環境有關，與火災無關；不過，有10人的檢測數據達到應特別注意程度之上。

在空氣方面，區域衛生局（ARS）在火災發生後表示，空氣品質沒有與鉛有關的健康風險；在地面部分，室內的最大容許含鉛量在每平方公尺1000微克，但2014年公共衛生高等委員會（HCSP）建議，每平方公尺超過70微克，就應追蹤兒童鉛中毒現象。

聖母院周圍的10多所學校採樣後，未在校內發現超過每平方公尺70微克含鉛量，因此當局評估不須為了避免接觸毒性而關閉學校。

但獨立網路媒體Mediapart調查發現，當局宣布的數據是平均數據，有些地點的污染數值偏高，只是與其他地點的數據平均後被拉低，部分區域的高峰數值達到每平方公尺698微克，尤其是在遊樂場。

巴黎市政府7月25日宣布深度清理聖母院周邊學校，並預防性關閉兩所原本要於暑期開放活動的小學。

20分鐘報表示，更難的問題在衡量公共道路上的污染風險，目前沒有針對公共道路含鉛灰塵的健康建議或警示門檻，一般常以每平方公尺5000微克為參考數值，而聖母院前廣場地面曾檢測到每平方公尺50萬微克、西提島（Cité）每平方公尺5萬微克、聖米歇爾廣場（Place St-Michel）每平方公尺2萬微克的數據。（編輯：郭中翰）1080801