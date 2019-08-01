（中央社記者黃自強新加坡1日專電）新加坡第36屆亞洲國際郵展昨天起展出5天，中華郵政展現方寸之美，除宋代書法、清代刺繡及青花瓷郵票外，台灣特色的藍腹鷴、水雉、紫斑蝶舞郵票與郵摺，都獲得郵展好評。

新加坡第36屆亞洲國際郵展（SINGPEX2019 36thAsian International Stamp Exhibition）7月31日至8月4日在新達城國際會議展覽中心（Suntec SingaporeConvention & Exhibition Centre）展出5天，中華郵政公司設台灣館參展。

中華郵政這次參展的品項多元，諸如書法藝術類的宋代黃庭堅書寒山子龐居士詩及郵摺、扇面書畫套票小全張（竹片版）、山陰客窗圖（雙連張）、故宮古畫郵票仙萼長春（上下輯）、清代刺繡郵票小全張、古物郵票青花瓷、郎世寧古畫郵票。

在台灣元素部分，中華郵政展出紫斑蝶舞郵摺、看見台灣郵票小全張、童玩郵票、保育鳥類郵票藍腹鷴小全張、水雉A款與B款、台北2015第30屆亞洲國際郵展紀念郵票小全張、文會樂雅集小全張、遊賞台灣四季小全張、台北2016世界郵展紀念郵票小全張、台灣是寶島（小版張）、攜手護生態郵票等。

另外，中華郵政獨特的郵政文創商品讓與會各國業者驚豔，使郵政寶寶公仔、大清郵筒意外爆紅。

展覽之外，中華郵政今晚也在展場附近一家酒店舉辦「台北之夜」活動，透過部落樂曲、祈福習俗與客家擂茶文化，凸顯台灣魅力。

中華郵政總經理江瑞堂說，台北之夜以IN．台灣為主題，規劃台灣之聲、祈福儀式及台北饗宴，呈現屬於台灣的部落樂曲、祈福習俗與客家擂茶文化。

他說，台灣有多元文化、秀麗風景、豐富的生態資源及享譽國際的美食，希望藉由這次宣傳活動，讓世界各國集郵同好共同參與「台北2020第38屆亞洲國際郵展」，親身感受台灣之美。（編輯：郭中翰）1080801