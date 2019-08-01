（中央社紐約31日綜合外電報導）科學家今天表示，儘管人們逐漸意識到全球暖化對沿海地區帶來的居住風險，美國眾多沿岸州的水患高風險地區的新建房屋卻大量增加。

「氣候中央」（Climate Central）等非營利機構發現，在2050年前每年遭海水淹沒機率達10%的美國沿岸州當中，水災好發地區新屋建造率高於較為安全地區的比率達1/3。

主導這項研究的「氣候中央」科學家史特勞斯（Ben Strauss）告訴湯森路透基金會（Thomson ReutersFoundation）：「在水岸地區生活顯然具有吸引力。」

美國康乃狄克州東北部水患高風險地區，價值8億8000美元（約新台幣275億元）的房地產，從2010年至2017年，價格飆漲速度是安全區域的3倍多。

研究人員報告指出，美國東海岸新澤西洲的高水患地區在2010到2017年間，興建了約4500棟、價值46億美元的房屋，超過其他沿岸州水災好發地帶的新屋數量。

只要遵守降低風險的規定，以及屋主購買水災保險，美國法律未禁止在預估每100年就會遇上洪水氾濫地區興建房屋。

紐約大學佛曼中心（Furman Center）2017年研究報告指出，2015年約5%美國人口居住在那些地區。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉學源）1080801