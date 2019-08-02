高齡化已是全球趨勢，G20把人口老化列為全球風險；但光靠政府的照顧肯定不夠，民眾要存夠退休金，還是得運用基金、信託以及把活化房子這三種工具；如何存夠養老金，安穩退休，這是每個人必須從現在就開始規畫的重要課題。

行政院長蘇貞昌最近指出，到2026年台灣就要進入超高齡社會，政府要提供高齡者照顧，讓大家有感。但實際上，光靠政府的照顧肯定不夠，民眾要存夠退休金還是得運用基金、信託以及把房子活化這三種工具。

退休金不足的問題到底有多嚴重？勤業眾信會計師事務所總裁賴冠仲，最近在一場研討會中透露，6月底在日本舉行的G20高峰會財長會議中，已經把人口老化列為全球風險的問題，超高齡社會來臨後，不論政府或個人都將面臨一連串嚴重問題。

根據G20資料，當一個國家進入超高齡社會後，很容易出現低利率、低經濟成長、以及政府高財政支出三個問題，這是因老人傾向多存錢少花錢，游資充沛壓低利率，而人口老化後投入生產的勞力變少，經濟成長力道較弱。若老人沒有存夠退休金，會形成嚴重社會問題，政府反而要付出更多經費來照顧老人，而這種現象在日本最明顯。

信託公會祕書長呂蕙容指出，日本已進入超高齡社會（65歲以上人口比重達20%），但政府提供的退休金遠遠不足，使得部分老人為了生活只好行竊。據指出，日本每五個服刑者就有一人超過60歲，按日本法律規定，老人偷一塊200日圓的麵包，須入監二年，但一旦老人進入監獄，日本政府每年須多花420萬日圓預算，來照顧這些在監獄老人，形成在監獄養老（包吃、包住、包看病）的異常現象。

日本的現象值得台灣警惕，在台灣即將進入超高齡社會之際，政府、企業及個人三方都要重視這個現象，並尋求解決方法。

呂蕙容指出，根據勞動部在2018年的資料顯示，勞工平均退休年齡為61歲，以勞退舊制，若按月領勞工約可領到2.4到2.6萬元，而適用新制勞工每月可領的金額約2.3萬元，光靠這兩項退休金顯然不夠，解方就是任何年紀的勞工，都要馬上開始進行累積退休金的計畫，而且愈年輕開始愈好。

多位專家指出，民眾累積退休金主要有三種工具，分別是基金、信託、以及透過以房養老的貸款方式，將房子從不動產變成輕資產，取得現金流供退休用。

最近在金管會鼓勵下，基富通證券公司推出好享退的方案，選出9檔目標風險及目標日期基金供民眾報名，以定期定額方式參與投資累積退休金，估計到7月底時報名參與的民眾可望超過9萬人，基富通並對報名投資的民眾進行調查，但結果卻令基富通董事長林修銘有點擔心。

林修銘指出，調查顯示，近九成的受訪者同意累積足夠退休金是自己的責任，但真正有實施累積退休金行動的民眾只有三成二，顯然很多人累積退休金的態度並不積極，這必須積極再加強宣導；其中最大的迷思是，很多人擔心現在投資基金，會不會買在高點被套牢？

林修銘表示，這種迷思必須打破，因為當以定期定額長期投資時，就可以拉平資本市場波動的風險，並累積到退休金，如果顧慮太多不敢投入，或看到市場往下跌就停扣，那累積退休金的績效就會差很多。

此外，除了個人的努力外，政府和企業也應努力協助民眾累積退休金。呂蕙容指出，目前有不少企業實施各種員工信託，員工投入一定金額企業也相對提撥同樣金額，一起投資股票或基金，等員工退休時，這些投資收益就成為員工退休金的一部分。

貝萊德投信董事長李豪指出，這類企業和員工相對提撥的方式，可協助員工累積一部分退休金，並增加員工對公司的向心力，國外很多公司也有做，台灣可以大力推廣。

呂蕙容指出，其實政府可規定在做公司治理評鑑時，把有實施員工信託的企業列為加分項目。如此一來，政府不用花錢，就可刺激企業採用這種方式，強化員工累積退休金的意願，兩全其美。

勞工領取退休金，不論是一次領或分期領，都採取定額免稅的方式，只要把握原則，在計算上相當簡單。

台北市國稅局官員指出，按財政部規定，勞工於2019年取得一次領取退休金，定額免稅計算方式是分3段，第一段：在18萬元乘以年資的範圍內免稅；第二段：超過18萬元乘年資到36.2萬元乘年資之間的數額，以半數為所得；第三段：超過36.2萬元乘年資的金額，則全數計入所得課稅。

舉例來說，若A工作了20年，在2019年領到一次給付退休金500萬元，那就是把500萬元依上述公式拆成3部分，再計算可享受的定額免稅金額，計算方式如下：

1.18萬元×20年＝360萬元→此部分全部免稅。

2.500萬元－360萬元＝140萬元，在上述公式的第2段範圍內，只以半數做為所得課稅，因此，此部分A的定額免稅金額為70萬元。

3.A領的退休金全部定額免稅金額為：360萬元＋70萬元＝430萬元。

4.因此，A領到的500萬元退休金，只須申報70萬元退休所得（500萬元－430萬元），再併入A的綜合所得課稅。

此外，當勞工採分期領取的年金給付方式，定額免稅金額固定為78.1萬元。舉例來說，若A的退休金是分年領取，每年可領80萬元，那A要申報的退休所得就是1.9萬元（80萬元－78.1萬元），再併入A的綜合所得課稅。