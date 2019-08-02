（中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電）被譽為亞洲諾貝爾獎的菲律賓「麥格塞塞獎」今天宣布得獎名單。其中，緬甸記者郭瑞溫（Ko Swe Win）和印度記者庫瑪（Ravish Kumar）因勇於追尋真相，獲得今年獎項。

麥格塞塞獎（Ramon Magsaysay Award）由紐約「洛克斐勒兄弟基金會」於1957年創立，紀念因空難逝世的菲律賓前總統麥格塞塞，每年頒發獎項給對亞洲發展問題有貢獻的人士或團體。

麥格塞塞獎今年主題為「亞洲的好消息－解決方案、改造、啟發」（The Good News of Asia–Solutions,Transformation,Inspiration）。

麥格塞塞獎基金會指出，郭瑞溫「在緬甸毫不畏懼地投身於實踐獨立、合乎倫理及社會參與的新聞事業；在關鍵但未獲充分報導的議題上，他有著堅持不懈的正義感，堅定不移地追尋真相，並堅持我們要令人信服地保護世界人權，就必須堅持媒體講述真相的特性與力量」。

對於庫瑪獲獎原因，基金會表示：「他堅定不移地投身於專業和具最高道德標準的新聞工作；他在堅持真相、正直和獨立方面的道德勇氣；還有他在給無力發聲的人全面且尊重的聲音、對強權勇敢又清醒地說出真相方面原則性的信念，使新聞業能夠實現推進民主的崇高目標。」

今年得主除了郭瑞溫和庫瑪，還有南韓「反青少年暴力基金會」（FPYV）創辦人金政基（Kim Jong-ki，音譯）、泰國國家人權委員會前委員安卡娜（AngkhanaNeelapaijit）和菲律賓音樂家、「菲律賓原創音樂」（OPM）運動重要推手卡雅雅（Ryan P. Cayabyab）。

頒獎典禮訂於9月9日在菲律賓文化中心舉行，得主將獲頒獎狀、獎牌及獎金。

台灣曾有多人獲得這項榮譽，包括「愛心菜販」陳樹菊、雲門舞集創辦人林懷民、嘉邑行善團創辦人何明德、證嚴法師、天下雜誌群創辦人殷允芃、中央研究院前院長吳大猷、高雄市前市長蘇南成、前「中國農村復興聯合委員會」鄉村衛生組組長許世鉅、總統府前資政李國鼎、「平民教育之父」晏陽初、教育部前部長蔣夢麟等人。（編輯：馮昭）20190802