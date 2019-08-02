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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）一名美國聯邦參議員今天致函新任國防部長艾斯培（Mark Esper），針對美方F-35匿蹤戰鬥機開發計畫提出關切，並詢問計畫所出現的成本超支和技術問題。

在給艾斯培的信函中，共和黨聯邦參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）指出，這些缺失造成「財務浪費」，導致計畫完成日期一再推遲，並可能危及F-35飛行員的性命。

根據美國國防部督察長於3月和6月公布的報告，國防部沒有針對F-35匿蹤戰鬥機開發計畫妥善保存成本紀錄，甚至安裝尚未準備好能裝載的零件。

6月報告指出，承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）的零件因為無電子紀錄，沒有做好安裝的準備，故國防部人員需用人工方式做紀錄，這會不實增加所謂「任務就緒」戰機的飛行時間，導致國防部因此需支付更多獎金給洛克希德馬丁。

3月更早的報告也點出，由於國防部本身沒有保存成本紀錄，所以不知道戰機「真正的造價。」

葛拉斯里表示，負責開發計畫的美國國防部聯合計畫辦公室（Joint Program Office）都知道這些問題，卻「沒有採取充分的舉措」去解決。

洛克希德馬丁在聲明中表示，期待與聯合計畫辦公室合作，協助國防部調整相關程序，以解決報告提出的問題。洛克希德馬丁也指出，所有政府資產相關紀錄都是依據合約來管理。

目前暫無法取得聯合計畫辦公室回應。 （譯者：徐薇婷/核稿：陳昱婷）1080802

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