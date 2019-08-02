（中央社記者呂欣憓曼谷2日專電）東南亞國家協會多個區域會議近日在曼谷舉行，東協今天發布主席國聲明表示，樂見南海行為準則單一文本磋商草案完成第一輪審讀，也樂見中國提出的3年內完成磋商的時程。

泰國是今年東協輪值主席國，東南亞國家協會（ASEAN）外長會議、東協區域論壇（ASEAN RegionalForum）、東協加三外長會議及東亞峰會（East AsiaSummit）等會議從7月31日到8月2日在曼谷召開。

在這3天內，東協10國外交部長也分別和美國、中國、俄羅斯、南韓、日本、澳洲、紐西蘭、印度、歐洲聯盟（EU）和加拿大外長舉行東協10加1會談。

泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）今晚在記者會上表示，這幾天的會議中，南海議題的確是大家關注的焦點，當然個別國家會有個別意見，不過大家都是朝向完成南海行為準則的方向前進。

中國外長王毅7月31日在東協和中國的會談中表示，中國和東協已提前完成南海行為準則單一文本磋商草案的第一輪審讀，將內容精簡優化，讓準則總體架構更清晰合理，朝3年完成磋商的目標邁進關鍵一步。

東協今天發布的主席國聲明中表示，能有效執行的南海行為準則相當重要，各國對南海行為準則的發展感到振奮，各國也確認建立互信、自我克制以避免事情複雜化的必要性。

聲明提到，東協各國樂見南海行為準則單一文本磋商草案完成第一輪審讀，讓協商跨進一大步，東協也樂見中國提出的3年內要完成南海行為準則的磋商。

在經濟方面，東協希望透過2025東協連結總體計畫（MPAC 2025）和一帶一路計畫加強和中國的經濟連結；而和美國的經貿關係，東協希望透過東協美國貿易暨投資架構（TIFA）及擴大經濟參與行動工作計畫（Expanded Economic Engagement Initiatives WorkPlan）加強連結。（編輯：郭中翰）1080802