（中央社記者楊明珠東京2日專電）日本放送協會（NHK）新聞節目News Watch 9今晚報導總統蔡英文專訪。被問到如何面對中國的施壓時，蔡總統表示，台灣採取的是不挑釁、不激化的維持現狀原則。

NHK新聞節目News Watch 9由男主播有馬嘉男與桑子真帆主持。繼昨天報導台灣年輕人關心香港「反送中」示威活動一事之後，今晚報導專訪蔡總統談台灣與中國、美國的關係。

節目一開始，有馬到台灣最大的空軍基地採訪，觀察台灣空軍戰機進行演練的情況。畫面出現台灣戰機朝台灣海峽方向飛行，模擬演訓中共軍機入侵台海中線的情況。台灣空軍少將董中興受訪時說：「捍衛領空、國土不讓的精神積極地應處，我們會依照我們的處置程序，做適當的處理。」

畫面播出中國新版的國防白皮書及中國宣傳短片內容：「紮實推進軍事鬥爭準備，對台獨分裂勢力發出嚴正警告。中國有堅定決心和強大能力解決台灣問題。」

NHK指出，中國為了統一台灣，不惜動武。但是蔡總統的態度是一步也不退讓。螢幕播出資料畫面，蔡總統以英文演說：「民主是我們最大的資產，不論花任何代價，我們都必須守護住民主。」

NHK今晚這則新聞報導重點在於「台灣應該如何面對中國？」男主播有馬問蔡總統：「習近平明確表示用一國兩制來統一台灣，您身為台灣的總統如何看待？」

蔡總統說：「台灣人覺得好像長期以來，中國主張的一個中國或者是統一這件事情已經進入了中國的政治時間表，有一定的時間壓迫感。我們主張維持現狀。我們就採取很堅定的態度，告訴北京當局，一國兩制台灣方案不是台灣人民可以接受的。」

被問到「一國兩制是哪裡有問題？無法藉一國兩制達成維持現狀？」的問題時，蔡總統答說：「我們聽到一國兩制的時候，最大的憂慮就是我們現在主權獨立的現狀會被破壞掉。以香港的例子，香港的主權是在中國，也就是在沒有主權的情況下，是沒辦法保證民主自由的生活方式是可以得到絕對的保障。」

被問到「台灣現在是否有軍事上的壓力」時，蔡總統說：「這段時間以來，中國在台海的軍事是有增加，而且規模也有增加。中國的這種企圖心，還有中國在軍事活動的增加，確實讓我們覺得，有必要強化自我防衛的能力。」

NHK指出，蔡總統就任以來，中國對各國採取金援方式逼這些國家與台灣斷交，目前台灣的邦交國只有17國，創下新低。

被問到應該如何面對中國挖牆角一事時，蔡總統說：「中國長期以來對台灣的策略就是要孤立台灣，孤立台灣的幾個重要的做法，第一個就是拿走台灣的邦交國。我們不否認確實這對台灣來講是一個很大的壓力。」

蔡總統強調：「團結的理念不只是以我們價值的共享為一個基本的要素，還有很多其他共同利益的追求。台灣其實在經濟上，是一個非常具有地位跟重要性的國家，台灣對外，尤其是新南向、在東南亞跟其他地方國家的投資其實是相當的大。我們跟美國、日本、東南亞國家、跟所謂的新南向國家，其實都可以坐下來，形塑共同的經濟利益。」

NHK指出，台灣面對中國的施壓，目前與美國川普政府加強關係，上個月才談妥了空前規模的軍購案。

NHK記者有馬問：「台美保持友好關係來對抗中國，這樣的戰略似乎比以往更明顯，您與美國所保持的距離，是想要達到什麼樣的目的呢？」

蔡總統說：「按照美國台灣關係法，美國要提供台灣自我防衛的能量，近來我們要求要購買的一些軍備的武器，我們也非常感謝川普政府能夠在最近宣布一些出售武器的決定。」「對於台灣能夠共享自由民主的價值，他們也覺得是一件很好的事情。」

被問到「台灣在外交上是否懷有可能被當成一張牌的危機感」時，蔡總統回應說：「在國際政治確實有它現實的一面，但是在現實面，每一個參與的人，他的重要性都要被正確的評估。那我只能說，在整個區域的情勢裡面，台灣的重要性是不能被忽視的。」

蔡總統說：「對台灣的支持在美國，不論是行政、立法或者是在地方政府層次，對台灣的支持這個共識的程度是非常高的，或許美國的行政部門在某個時間點、在某個事件，有一個比較有彈性的處理，但是整個對台灣的支持是不會改變。」

記者再問：「在中國習近平政府的施壓日益加強，台灣該如何做？應該與中國如何相處？」

蔡總統答：「維持區域的和平穩定，其實是最重要的，這是大家共同都要有的一個責任感。對於中國跟兩岸關係的處理，這段時間以來我們採取的是不挑釁、不激化的維持現狀的原則。也希望中國在它面臨內外挑戰之餘，也能夠認知到它對於區域和平穩定的責任。」

NHK這則報導最後，女主播桑子真帆說，來自中國的施壓愈來愈強，但台灣是採取不挑釁、不激化的態度。男主播有馬表示，在專訪蔡總統的過程中，感受到台灣對中國懷有戒心，但蔡總統的言談讓他覺得用字遣詞很委婉。（編輯：林憬屏）1080802