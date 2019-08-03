（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）今年5月和6月，巴西巴拉州和馬托格羅索州辛古盆地保護區的森林砍伐量比去年同期增加44.7%，加劇亞馬遜地區森林砍伐趨勢，將對當地的生態體系造成不可逆轉的影響。

根據辛古網（Rede Xingu+）公布的最新資料，今年1月至6月，辛古盆地損失6萬8973公頃森林。

辛古盆地有26個原住民族和數百個河邊社區，依賴當地生態系統的正常運作才能生存。由於盆地逾半以上由保護區組成，作為亞馬遜東部的保護殼， 辛古盆地也是亞馬遜生態體系連接塞拉多（Cerrado）林區的最後一塊區域，在生物多樣性研究中至關重要。

辛古網研究人員指出，雖然年中乾燥氣候有利於林木砍伐、辛古盆地森林被破壞的速度增加是正常的情形，但森林砍伐的規模卻非常驚人。

研究人員認為，森林砍伐增加的原因包括政府削弱打擊環境犯罪的力量，巴西總統波索納洛（JairBolsonaro）和環境部長薩勒斯（Ricardo Salles）鼓吹改變環境政策，減少懲罰。

今年初以來，亞馬遜原住民土地遭非法採礦者入侵事件頻傳，其中受採礦活動影響最大的地區之一是位於辛古盆地的卡雅波（Kayapo）原住民領地。

波索納洛主張在原住民的土地上採礦，並經常說，「原住民不能繼續在富裕的土地上貧窮」。

巴西幾個主要的原住民協會都反對採礦活動，擔心會對原民社會和環境造成的影響。

辛古網研究人員指出，採礦活動是造成辛古保護區森林砍伐的主要原因。

受影響最大的保護區是巴拉州的特倫福辛古（Triunfo do Xingu），整個保護區已經失去了36%的森林，主因是缺乏界定保護區的法規，以及缺乏環境監測行動。

聖保羅大學動物學教授羅德里格斯（MiguelTrefaut Rodrigues）指出，辛古盆地在研究巴西森林中棲息的物種分佈和分化非常重要，因為它是亞馬遜生物體系連接塞拉多林區的最後一塊區域，過去是大西洋森林和亞馬遜之間物種遷移的走廊，也是巨大的生態多樣化環境。

羅德里格斯說，瞭解物種遷移如何進行，是現代動物學面臨的最大挑戰之一，而相關研究將依賴森林的保護。當這條走廊的森林被破壞，對當地的生態體系將產生不可逆轉的影響，大多數的亞馬遜動物將永遠消失。（編輯：周永捷）1080803