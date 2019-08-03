距離邁阿密熱火上一次奪冠，已經是在2013年的事了，不過當年不可思議的逆轉過程仍然讓許多球迷歷歷在目。而「雷槍」Ray Allen那一記改變整個系列賽結局的投籃，更是讓許多人印象深刻。NBA TV近日請回了Allen和昔日熱火明星大前鋒Chris Bosh，兩人一起回顧了那一段歷史。

當時總冠軍賽打到第6戰，馬刺以3:2領先，並且在第6戰剩下最後19.4秒時，還保有3分領先。熱火將球帶過半場後交給LeBron James投最後一球，但是他未能命中，Bosh在人群之中搶下籃板，並傳給了在底線的Allen，後者手起刀落將球投進，熱火追平比數，並且在延長賽中贏球，最終在第7戰擊敗對手拿下該年總冠軍。

Allen表示，他每天都會回顧這一場比賽、每天都在想這一回合，總有人問他還記不記得這一球。Bosh則是透漏自己在搶下籃板後，Allen喊了他的名字。「是的，你叫了我的名字，這就是我當時聽到的。看到我搶到籃板之後，你就迅速地退到三分線外。」

對此Allen回應說，「是的，因為我知道當時每個人都在拼搶籃板，對手的防守會顧此失彼。」當時馬刺為了更有效的防止對手投三分追平，因此將傳奇球星Tim Duncan給換下，但這也讓他們無法有效鞏固最後的籃板，讓對手抓到機會追平比分。

不過命中之後，熱火球員並沒有開始慶祝，因為他們並不確定Allen到底有沒有踩線。當事人坦言自己當下也不清楚，「暫停之後，我看向Mike Miller，他的臉上一臉錯愕的表情，我本以為他應該非常興奮。因此我有些擔心，心想：『等一下，難道我踩線了？』Allen表示，「當時的情況就是，僅在一念之間，你的賽季就可能結束了，我們就輸了。」

在延長賽中，馬刺命中了前兩顆球，取得4分領先，但之後熱火急起直追，Bosh完成一次三分打、逆轉比分；決勝時刻，熱火連續4次成功防守、讓馬刺空手而回，Bosh和Allen各有一次關鍵回合。

回憶起馬刺在最後1.9秒的戰術，Bosh鉅細靡遺的描繪了他是如何識破、並且封蓋Danny Green的投籃。「那是一個很棒的戰術，我還記得和你(Allen)進行了交流，我事先已經想好了，如果Danny Green往底角跑位，我會放棄防守Tiago Splitter迅速跟上他。Tim(Duncan)在界外發球，他的視野很棒，我就是專注於球飛向哪裡。」

馬刺最終反撲無力，錯失在主場封王的機會，而熱火則是在第7戰艱辛取勝，也完成了二連霸，Allen和Bosh則是成為了贏球的大功臣。