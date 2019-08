距離邁阿密熱火上一次奪冠,已經是在2013年的事了,不過當年不可思議的逆轉過程仍然讓許多球迷歷歷在目。而「雷槍」Ray Allen那一記改變整個系列賽結局的投籃,更是讓許多人印象深刻。NBA TV近日請回了Allen和昔日熱火明星大前鋒Chris Bosh,兩人一起回顧了那一段歷史。

當時總冠軍賽打到第6戰,馬刺以3:2領先,並且在第6戰剩下最後19.4秒時,還保有3分領先。熱火將球帶過半場後交給LeBron James投最後一球,但是他未能命中,Bosh在人群之中搶下籃板,並傳給了在底線的Allen,後者手起刀落將球投進,熱火追平比數,並且在延長賽中贏球,最終在第7戰擊敗對手拿下該年總冠軍。

Allen表示,他每天都會回顧這一場比賽、每天都在想這一回合,總有人問他還記不記得這一球。Bosh則是透漏自己在搶下籃板後,Allen喊了他的名字。「是的,你叫了我的名字,這就是我當時聽到的。看到我搶到籃板之後,你就迅速地退到三分線外。」

對此Allen回應說,「是的,因為我知道當時每個人都在拼搶籃板,對手的防守會顧此失彼。」當時馬刺為了更有效的防止對手投三分追平,因此將傳奇球星Tim Duncan給換下,但這也讓他們無法有效鞏固最後的籃板,讓對手抓到機會追平比分。

不過命中之後,熱火球員並沒有開始慶祝,因為他們並不確定Allen到底有沒有踩線。當事人坦言自己當下也不清楚,「暫停之後,我看向Mike Miller,他的臉上一臉錯愕的表情,我本以為他應該非常興奮。因此我有些擔心,心想:『等一下,難道我踩線了?』Allen表示,「當時的情況就是,僅在一念之間,你的賽季就可能結束了,我們就輸了。」

在延長賽中,馬刺命中了前兩顆球,取得4分領先,但之後熱火急起直追,Bosh完成一次三分打、逆轉比分;決勝時刻,熱火連續4次成功防守、讓馬刺空手而回,Bosh和Allen各有一次關鍵回合。

回憶起馬刺在最後1.9秒的戰術,Bosh鉅細靡遺的描繪了他是如何識破、並且封蓋Danny Green的投籃。「那是一個很棒的戰術,我還記得和你(Allen)進行了交流,我事先已經想好了,如果Danny Green往底角跑位,我會放棄防守Tiago Splitter迅速跟上他。Tim(Duncan)在界外發球,他的視野很棒,我就是專注於球飛向哪裡。」

馬刺最終反撲無力,錯失在主場封王的機會,而熱火則是在第7戰艱辛取勝,也完成了二連霸,Allen和Bosh則是成為了贏球的大功臣。

“It just takes a little touch and your season is over with … you lose."

