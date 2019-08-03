（中央社華盛頓2日綜合外電報導）加州聯邦眾議員卡瓦哈爾今天成為美國眾議院裡第118位支持啟動彈劾美國總統川普的民主黨議員，使眾院內贊成彈劾的民主黨人正式過半，但距通過彈劾決議門檻還差100人。

卡瓦哈爾（Salud Carbajal）在聲明中說：「過去幾年，我們的國家目睹這位總統做出、說出許多民主社會所不容的言行。」他表示，川普所為跟「罪犯」沒兩樣，強調「現在是時候對川普總統展開彈劾程序了」。

民主黨目前在眾院握有235席的過半多數。在前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）上月24日出席眾院聽證會，說明他針對俄羅斯是否干預美國2016年大選的通俄案調查、川普在期間的角色後，支持彈劾川普的民主黨眾議員增加超過20人。

儘管贊成啟動彈劾的眾院民主黨議員已過半，但距通過彈劾決議所需的218票門檻，還整整差了百人。近期民調也顯示，美國民眾對是否該彈劾川普一事意見分歧。美國國會目前休會，9月9日才會再開議。

眾議院裡過半民主黨議員支持啟動彈劾川普，恐讓反對啟動彈劾的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）面臨新壓力。裴洛西先前表示，除非能拿出強而有力的證據，證明川普有不當行為並以此團結民意，否則彈劾行動有政治風險。

裴洛西今天發的聲明內容，顯示她不打算改變對彈劾一事採取謹慎方式。她指出，民主黨會持續調查川普，並設法透過法院取得相關證據。

裴洛西說：「民主黨議員會持續立法、進行調查及提出法律訴訟。」她也強調，川普會被要求為他所做的事負責。

眾議院司法委員會（House Judiciary Committee）的民主黨議員上週才向聯邦法院聲請，希望允許調閱穆勒查案所用的大陪審團證據，以判定是否啟動彈劾。

反對啟動彈劾的民主黨人認為，打敗川普的最好方式就是贏得2020總統大選。部分黨員也擔心，若把太多焦點放在彈劾行動上，會蓋過其他像是醫療照護等議題，他們也擔憂，有些選區選民並不支持彈劾川普，堅持推動恐影響期望在那些選區獲得連任的民主黨國會議員。（譯者：徐薇婷/核稿：陳亦偉）1080803