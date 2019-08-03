(中央社記者張謙香港3日電)超過百位香港公共知識分子今天共同發表聲明，促請行政長官林鄭月娥特赦在「反送中」運動涉案的示威者。

立場新聞今天報導，一群來自不同界別、跨政治光譜的公共知識分子就香港面對的管治危機發表連署聲明指出，修訂「逃犯條例」運動引發官民激烈對立，警民間的武力衝突不斷升級，一旦仇恨滋長，社會各界必然長期敵對。

聲明除促請政府回應市民訴求外，還呼籲林鄭月娥考慮是否動用基本法賦予的權力，在相關法律程序完成後，特赦這次事件的涉案者，以修補社會撕裂，達成各方和解。

聲明指出，社會衝突如繼續惡化，「只會葬送數代香港人的努力及年輕人的前途。香港人一旦失去歸屬感，將引發更嚴重的管治危機，動搖一國兩制及香港的國際地位」。

聲明提出6大訴求：撤回逃犯條例修訂草案；堅持香港的法治核心價值，恪守公平公義原則；保持克制，避免事件惡化帶來傷亡；成立獨立調查委員會以檢討施政及提出改善建議；行政長官應考慮特赦涉案者；恢復社會契約，鞏固市民信心。

據報導，連署人包括圓桌創會主席沈旭暉、香港中文大學崇基學院神學院教授邢福增、資深演員岑建勳、專欄作家梁啟智、香港中文大學政治與行政學系教授周保松、前TVB主播柳俊江等人。（編輯：楊昇儒）1080803