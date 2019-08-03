台灣有許多電視節目專門以過去發生的重大命案為主題，進行一系列回顧報導。帶觀眾重新檢視案情來龍去脈，有時也會用現在科學辦案的眼光再次審視，未破的命案是缺少了哪些關鍵跡證。韓國也有類似的節目，名叫《想知道真相》，日前節目製作單位回顧一樁 7 年未破的命案，似乎發現當時警方未注意的疑點，引起網路討論。

這起命案是發生於 7 年前的菲律賓馬尼拉，一位 32 歲的韓國女子計劃在當地開設語言學校，沒想到事業尚未開啟，卻被發現陳屍在自己住家。當時菲律賓警方未能順利破案，留下重重疑點，《想知道真相》節目組帶觀眾重新檢視這起韓國人客死他鄉的命案。

首先，這起命案最大的疑點就在於女子死於馬尼拉的自家公寓中，但該處公寓一樓有管理警衛，電梯亦設有感應裝置，必須由住戶或警衛持卡感應才會開啟。但命案發生當日，卻沒有外來訪客登記。換句話說，警方認定兇手與死者熟識，所以才能輕易進入死者家中。

當時警方研判，死者的的死因為「頸部受壓迫以致窒息」，而死者房內並無打鬥痕跡，也沒有財物失竊或遭性侵的跡象。警方朝熟人下手的方向偵辦，但過濾公寓電梯的監視影像，卻完全找不到有與死者認識的人曾經上樓。案件因此陷入死胡同。

但《想知道真相》把案情拿去詢問韓國犯罪心理學專家，專家卻立刻指出，監視影像中找不到與死者相關的人搭乘電梯，其實就是最大的線索，代表兇手很可能是同公寓的其他住戶。

節目組託韓國駐菲律賓大使館了解案情，尤其注重在當時的鄰居。結果發現，住在隔壁的男子兩個月後就搬走了。案發當時曾經供稱當晚聽到尖叫聲，但警方後來詳細推斷死亡時間，卻是在早上 9 點 40 分到 10 點 30 分，兩者似乎有出入。節目組親自打聽到當時鄰居男子的聯絡方式，就此事詢問，男子表示事發多年，自己是當天早上上班時看到警方調查，拉起代表發生命案的封鎖線，才突然想起晚上好像有聽到尖叫聲，但也可能是記錯，或者和命案無關。

但節目組繼續追查當天的電梯監視影像，卻沒有看見隔壁男子出門。節目組因此懷疑鄰居涉有嫌疑，節目播出後也引起網友討論。有網友覺得菲律賓警方可能因為死者是韓國人，因此沒有全力辦案；但也有網友認為，節目組提出的疑點還不能說明什麼，畢竟已經事隔 7 年，男子又早已搬走，突然被問起當初經過，記憶有誤也是有可能的。（編輯：倪浩軒）