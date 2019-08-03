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由兆豐銀行、TESL台灣電競聯盟共同主辦的《2019兆豐銀行盃電競大賽》第二屆《極速領域》團體組進行決賽，兆豐銀行總經理蔡永義也蒞臨現場觀賽，親自感受電競飆速魅力。蔡永義雖然笑稱自己還是看不太懂比賽，不過，他也表示自己這次來看比賽，還是能感受到這些選手的實力與努力，他期許這些選手都能更加努力，在兆豐銀行舉辦的比賽中淬練自己的實力，在2022年杭州亞運電競項目中為台灣爭光。 蔡永義認真觀賽，拿起手機拍攝比賽實況。

電競風潮吹向年輕族群，身為台灣金融業龍頭的兆豐銀行也決定加強對電競的支持，特地連續兩年舉辦《兆豐銀行盃電競大賽》，今年選擇熱門競速手遊《極速領域》作為競技項目，蔡永義特地到場觀賽，顯示兆豐銀行對電競的重視。

蔡永義先是笑稱自己雖然連續兩年都蒞臨觀賽，不過，自己還是看不太懂比賽內容，他笑稱：「代溝越來越深了！」讓全場歡笑不斷。蔡永義接下來以近日剛結束的《要塞英雄》世界盃為例，他表示，冠軍「Bugha」竟然能夠因此拿下3百萬美元的超高額獎金，熱愛打高爾夫球的蔡永義說，這座《要塞英雄》世界冠軍的獎金竟然能比高爾夫球冠軍「老虎伍茲」的單場獎金還要高，讓他相當驚訝，也相當佩服。

蔡永義頒獎給冠軍「傳說不能當飯吃」。

蔡永義又以2018年進行的雅加達亞運為例，雅加達亞運時的電競依然是示範項目，但2022年的杭州亞運有機會能將電競列入正式項目，他表示：「台灣電競可說是英雄輩出，希望這些英雄能在兆豐銀行盃累積實力，在亞運為台灣拿下一面金牌！」

兆豐銀行對電競付出不遺餘力，蔡永義表示，希望透過兆豐銀行文教基金會繼續舉辦電競賽事，不斷培養、強化台灣電競人才的實力。蔡永義也說，兆豐銀行文教基金會在董事長張兆順的領導下，越來越年輕活潑，不但贊助了玉里國中的射箭隊、安定國中網球隊等，也積極舉辦各種比賽。他表示：「希望在兆豐銀行文教基金會大力舉辦電競比賽下，能夠許年輕朋友一個美好的未來！」

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